‘The Pianist’, una película de 3 premios Oscar

The Pianist, la película de Roman Polanski y los personajes que le dieron tres premios Oscar.

Lanzada en 2002, The Pianist narra la historia de un pianista polaco y judío que escapa de ser deportado. Dirigida por Roman Polanski, la cinta recibió siete nominaciones en los premios Oscar y obtuvo tres estatuillas. Podría decirse que The Pianist consta de mucho talento tanto detrás de cámaras como en escena. ¿Quiénes es el equipo detrás de The Pianist y sus premios Oscar?

Además de obtener la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, The Pianist también se llevó los reconocimientos durante los Premios de Cine Polaco.

¿Quiénes son los elementos en The Pianist?

Esta historia llevada a pantalla grande narra las memorias de un pianista polaco. La trama se elabora a través de la invasión nazi de Polonia en 1939 y la banda sonora se envolvió en todo Frédéric Chopin.

El crew que hizo posible esta película y le valió premios y nominaciones:

Mejor director: Roman Polanski

Focus Features, la productora de cine independiente, menciona en su sitio web que The Pianist es «el testimonio más personal de Polanski, aquel que esperó durante décadas para realizar y es la creencia de que el triunfo del espíritu humano está unido al poder transformador del arte». Se considera que esta cinta fue su regreso después de tiempos difíciles en su carrera.

Mejor Actor: Adrien Brody

Se convirtió en el actor más joven en la historia en obtener un Oscar, a los 29 años. Brody protagonizó a Władysław Szpilman, quien en vida fue un superviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y se le condecoró por el gobierno de Polonia.

Mejor guion adaptado: Ronald Harwood

El trabajo de Ronald se reflejó con la adaptación de la autobiografía de Wladyslaw Szpilman, un polaco judío que detalló su supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial. Este miembro de la Royal Society of Literature escribió 24 obras para teatro y 19 guiones de cine. Entre sus intereses personales y temáticas recurrentes se encuentra la historia y Le Scaphandre et le Papillon, cinta basada en el libro de Jean-Dominique Bauby, le valió el premio BAFTA. Recientemente falleció a los 85 años.