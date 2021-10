‘The Twilight Zone’, el programa que llega a diferentes generaciones

Nació en 1959 y aún perdura con las nuevas generaciones. The Twilight Zone ha dado varios giros sin quitar el dedo de ser una experiencia de fantasía, terror y ciencia ficción.

«El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida«, escribió el guionista Rod Serling, quien también era el anfitrión de The Twilight Zone. En su momento, fue sui géneris, una temática del conjunto entre fantasía y terror que para su fecha de lanzamiento —1959— no se captaba del todo, pero vaya que cautivó.





The Twilight Zone, el programa que causa revuelo con la ciencia ficción, fantasía y terror

La ficción llevó a los espectadores a otra dimensión, no solo de la vista y el sonido, sino también de la mente. The Twilight Zone se convirtió en un fenómeno mundial, ya que utilizó la narración socialmente consciente para explorar la condición humana y la cultura de la época (vía Europa Press).

Como datos extras de los originales de The Twilight Zone: Serling narraba el episodio y a partir de la segunda temporada apareció a cámara, pero la primera opción para hacerlo siempre fue Orson Welles (se quedó, evidentemente, Serling). Aparecieron actores de Star Trek y tuvo un total de 156 capítulos entre cinco temporadas.

Te puede interesar: Conoce los avances tecnológicos que se lograron durante esta década

La lista de episodios es larga, pero si se pueden mencionar algunos memorables, son:

«An Occurrence at Owl Creek Bridge» : basado en el corto de Amnrose Bierce que ganó un Oscar y Rod compró por 25 mil dólares. La historia de un prisionero de la guerra civil.

: basado en el corto de que ganó un Oscar y Rod compró por 25 mil dólares. La historia de un prisionero de la guerra civil. «The Eye of the Beholder»: una paciente que pasó por reconstrucción facial, personas extrañas y un modelo de «los especímenes feos».

una paciente que pasó por reconstrucción facial, personas extrañas y un modelo de «los especímenes feos». «The Monsters Are Due on Maple Street»: episodio 22 de la primera temporada, el twist de los aliens y el pánico.

episodio 22 de la primera temporada, el twist de los aliens y el pánico. «Time Enough at Last»: de los primeros episodios y uno de los más oscuros, la historia del adicto a los libros, Henry Bemis.

Años atrás solo había acceso al horario televisivo que te aseguraba presenciar el episodio del momento. Hoy en día ya pueden verse los capítulos de cualquier serie a cualquier hora, y The Twilight Zone no se quedó atrás. La obra de Serling se emparejó con el siglo XXI y ahora es serie de CBS All Access y pronto estrenará segunda temporada.

Lo que se sabe del reebot de The Twilight Zone (2019)

Es una recreación moderna de los productores ejecutivos Jordan Peel (es el narrador) y Simon Kinberg (produjo X-Men). Un comunicado asegura que la segunda temporada «utilizará la introspección y la exploración de uno mismo para llevar a los espectadores a una dimensión familiar«. ¡Pero no sabemos qué tan familiar queremos sentirnos con los extraños sucesos!

El mismo comunicado trajo una entrevista de dos actores que se sumarán a la serie, Morena Baccarin y Billy Porter. A Morena (Deadpool) le provoca una sensación de pensar que era una serie «muy espeluznante, pero no podía dejar de verla». Mientras que el cantante y actor se remonta a la infancia; «a veces, cuando no podía dormir, veía la serie. Siempre me encantó».

«La serie es única porque es un poco como pequeñas mini películas sobre la vida y la realidad, y álter ego y universos alternativos», dice Morena

Otra pregunta fue por qué sería Twilight Zone una serie de culto y tan exitosa, a lo que Porter añadió: «Es un espejo de la sociedad. Nos hace reflexionar y vernos a nosotros mismos, y ver los diferentes tipos de opciones que tenemos para poder ser buenos o no tan buenos en la vida».

Algo es seguro: The Twilight Zone llegó para quedarse. Desde adaptaciones con efectos de mayor tecnología, hasta una narrativa que siga dando brincos, la esencia del clásico permanecerá.

Te puede interesar: Los villanos de James Bond: los mejores en toda su historia