9 plantas que pueden ser tóxicas para tus mascotas y debes evitar tener

Tener plantas en casa puede ser un hermoso elemento para añadir un toque de naturaleza a tu hogar. Pero antes de comprar las enormes macetas y convertirte en la señora de las plantas, no está de más hacer una búsqueda sobre qué plantas son tóxicas para las mascotas.

Qué plantas son tóxicas para las mascotas

De acuerdo con The Humane Society, las plantas que no sabías que eran tóxicas para animales pueden provocar desde náusa hasta la muerte de tus amigos peludos. Hay mascotas "que tienen una particular vulnerabilidad a las plantas venenosas", por ejemplo, la alergia de los gatos al lirio.

Las mascotas son curiosas por naturaleza, y puede ser tentador morder una planta o jugar con ella, pero los resultados pueden ser desafortunados si no tenemos cuidado con cuáles ponemos en casa.

1) NOCHEBUENA (POINSETTIA)

Así es, la hermosa flor de Navidad es tóxica si se ingieren las hojas y tallos. Afecta la vista y aparato digestivo de las mascotas, así que mejor colócalas en lugares estratégicos para que no se acerquen.

2) POTO (PHOTO)

Las hojas de poto son muy comunes, pero es de la misma familia de plantas que contienen unos cristales de oxalato de calcio que provocan irritaciones e inflamaciones en la boca de las mascotas. El efecto es inmediato, así que tengan mucho cuidado.

3) KALANCHOE

La planta crasa kalanchoe tiene hojas grandes carnosas y muy llamativas, pero afecta el sistema nervioso de las mascotas que la ingieren, provocando temblores, vómitos y diarrea.

4) HORTENSIA

Aunque sea una flor muy bella en tonos pastel, sus hojas y pétalos provocan problemas digestivos, molestias en el estómago y les causa año en su coordinación. Presta atención si hay vómito o diarrea.

5) HIEDRA

Es una de las plantas más clásicas tanto para exterior como interior, pero ocasiona irritaciones y erupciones al primer contacto. Si tienes hiedra en el jardín, es mejor evitar que los perros usen esa área como baño; mejor usar macetas colgantes —también por si tienes gatos.

6) COSTILLA DE ADÁN O MONSTERA DELICIOSA

Definitivamente de las plantas más estéticas para tener en la sala o recámara, pero la planta Costilla de Adán también tiene cristales de oxalato de calcio. Sé precavido en qué lugares la colocas para evitar que los gatos intenten jugar con ella.

7) CICLAMEN

Esta blanta bulbosa —pero de flor muy llamativa— provoca arritmia, convulsiones, vómito y diarrea, incluso la muerte si es una gran cantidad ingerida.

8) PLANTAS BULBOSAS

Son las plantas herbáceas como jacinto, narciso y tulipán, pero la mayoría de éstas son tóxicas para las mascotas. Ten cuidado de colocarlas en lugares que las alcancen.

9) AZALEA

Si las mascotas comen las flores, ramas u hojas de una azalea, puede afectar al sistema circulatorio, nervioso y digestivo. Si sospechas que tu peludito comió un poco, no dudes dos veces ir al veterinario.

Con información de Europa Press