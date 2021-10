9 reconocidos actores mayores de 50 nominados en los premios Emmy 2020

¿Quiénes son los actores mayores de 50 siguen sacando suspiros? Ellos están nominados para un premio Emmy.

Desde carreras de actuación que iniciaron en los noventa, hasta actores que participaron en películas del año pasado, hay una marcada lista de actores mayores de 50 años nominados en los premios Emmy 2020 que roban cámara y suspiros.

Los premios Emmy galardonan a lo mejor de la industria de la televisión estadounidense. Para esta edición número 72, que presentará Jimmy Kimmel, no veremos la acostumbrada alfombra roja y la respectiva pasarela de artistas. Debido a la pandemia, el evento se llevará a cabo desde casa y a distancia.

Jason Bateman

Jason, de 51, recibió un Globo de Oro por Mejor Actor de Comedia en Arrested Development y actualmente aguarda con una nominación al Emmy por Ozrak en la categoría de Mejor Actor Dramático.

Te puede interesar: Golden Globes 2020: todo lo que debes saber

(Foto: Getty Images)

Michael Douglas

Actor y productor, ganador de un Oscar por Mejor Actor por Wall Street de 1987. Michael Douglas, de 75, tiene una extensa filmografía en mano, donde la última participación fue en 2019 como Hank Pym, el ex agente S.H.I.E.L.D. que se convirtió en el primer Ant-Man, en Avengers: Endgame. En esta premiación corre por Mejor Actor de Comedia por The Kominsky Method, comedia dramática donde comparte reparto con Alan Arkin, Sarah Baker y Nancy Travis.

(Foto: Getty Images)

Jeremy Irons

El actor británico de 72 años ganó un Oscar a Mejor Actor y un Globo de Oro Mejor Actor de Drama por Reversal of Fortune. Tras interpretar destacados proyectos como The Man in the Iron Mask, The House of the Spirits y la serie The Borgias, Jeremy regresa con una nominación a Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión por Watchmen.

No te pierdas: Los grandes romances platónicos de Hollywoon

(Foto: Getty Images)

Hugh Jackman

Actor, cantante y productor, Hugh Jackman, de 51 años, ha dominado la escena televisiva y cinematográfica con proyectos como Wolverine, Van Helsing, The Great Showman y The Prestige, entre otros. De entre sus múltiples premiaciones y nominaciones (Emmy, Globos de Oro, Festival Internacional de Cine de San Sebastián), regresa nominado a Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión por Bad Education.

(Foto: Getty Images)

Steve Carell

Si la historia de la comedia en televisión tuviera lista de destacados, Steve Carell estaría en la lista de protagónicos. A partir de su galardón como Mejor Actor de Serie de TV Comedia o Musical en los Globos de Oro del 2005 el resto fue historia. Ahora, a sus 58 años, regresa a las nominaciones del Emmy por The Morning Show pero a Mejor Actor Dramático.

(Foto: Getty Images)

Don Cheadle

La filmografía de este actor de 52 años va desde superhéroes hasta dramas históricos, drama y acción. Don Cheadle ha intervenido en Ocean’s Twelve, Hotel Rwanda, Iron Man, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War y más. Ahora va por un premio Emmy a Mejor Actor de Comedia por Black Monday, historia sobre cómo destruyeron el sistema financiero.

(Foto: Getty Images)

Mark Ruffalo

Hulk, ¿eres tú? Después de un gran reconocimiento por la película You Can Count On Me (2000), la carrera de Mark Ruffalo se alzó. El actor de 52 años obtuvo nominaciones al Oscar como Mejor Actor de Reparto por las películas The Kids Are All Right, Foxcatcher y Spotlight. Regresa al mundo de premios Emmy con I Know This Much Is True por Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión.

(Foto: Getty Images)

Ted Danson

Mejor conocido como un criminólogo en CSI: Crime Scene Investigation, Ted Danson, 72, continuó al alza con su papel en The Good Place, una serie de comedia y fantasía. Por esta misma serie estrenada en 2016 está nominado a un Emmy por Mejor Actor de Comedia.

(Foto: Getty Images)

¿Qué otros actores mayores de 50 te gustan?