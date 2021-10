Acapulco, el paraíso tropical del deporte blanco

Un año más, este 2020, Acapulco se vuelve en escenario para el evento de tenis más importante de Latinoamérica, el Abierto Mexicano de Tenis, el cual celebra 27 ediciones, 20 en este puerto guerrerense, y en donde se han presentado grandes estrellas del deporte blanco a nivel mundial, como Rafael Nadal, Alexander Zverev, Nick Kyrgios y Venus Williams entre muchos otros.

Charlamos con Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, quien nos cuenta sobre las novedades que trae el torneo este año.

Renata Burillo y Rafa Nadal, (Foto: Mextenis)

¿Cómo ha cambiado la edición este año en comparación con los otros años?

Sí, hay muchos cambios. Todas las partes involucradas hemos intentado mejorar y siempre y dar un mejor evento para todos. Desde unos años para acá hemos estado muy conscientes de que tenemos comenzar a hablar a las nuevas generaciones y empezar a renovarnos como evento, como deporte. Hemos integrado varias actividades a lo largo de la semana. Tenemos el Burn Lab, que repite y son dos estudios, uno de yoga y otro de siclo, dedicados a todos los que quieran hacer fitness y wellness, y que están muy enfocados a los jóvenes que están muy en la oleada de esto que está muy en tendencia en el mundo, así es que queríamos darle este espacio a la gente que también viene a Acapulco, pero deja este tipo de actividades en la Ciudad de México, y que tenga la oportunidad de continuar sus rutinas aquí. Siempre una de nuestras misiones ha sido impulsar el deporte, entonces, integrando estas nuevas disciplinas podemos abarcar mucho más.

(Foto: Mextenis)

(Foto: Mextenis)

Otra de las cosas que estamos orgullosos este año es que por primera vez, es el Tennis Talks que está enfocado este año a papás y niños que quizá ya están pensando en enfocarse a algún deporte, no tiene que ser tenis, ya de manera profesional y están buscando becas para universidades dentro o fuera del país, entonces, es un espacio que se les da. Este año tuvimos entrenadores de la WTA y los jugadores mismos que están para los papás y a los niños que quieran hacerles preguntas acerca de su experiencia y que ellos tengan también la oportunidad de oír las experiencias de todos los tenistas y los coaches involucrados.

Feliciano López, Carolina Guillén, Carlos Moyá y David Ferrer en Tennis Talks. (Foto: Mextenis)

Este año tenemos como nuevo, algo que hicimos el año pasado en Los Cabos, donde lanzamos un nuevo happening dentro del torneo que se llamó Cabo Cares y que extendimos a Acapulco, que se llama Mextenis Cares, que es un día en la familia en donde damos la oportunidad a padres de familia del Puerto de Acapulco y niños de escuelas públicas de venir y platicar con jugadores, darles pláticas de nutrición, de por qué es importante el deporte, se hicieron cortes de pelo a los niños, mastografías gratis a las mujeres… Todo esto es parte del compromiso de Acapulco y de nuestro compromiso como empresa de regresar a la sociedad que nos lleva acogiendo 20 años y que nos trata increíble, pues que también tratamos de contratar a toda la gente que trabaja aquí es del Puerto y tratar de que la derrama sea cada vez mayor aquí, todo es parte de lo que hacemos con este family day.

Mextenis Cares. (Foto: Mextenis)

También hemos crecido mucho. El fin de semana con el Kids Day tuvimos una gran convocatoria, que rompió récord por primera vez en la historia por los días en los que se vendieron y eso habla de que es un público distinto entre los que llegan lunes, martes y miércoles y los que llegan para la final. Esos tres días ha habido mucha más gente que el año pasado, así que hemos ido creciendo también en este aspecto.

(Foto: Mextenis)

Este año también tuvimos la liberación de tortugas y se inauguró con Adidas los grupos de carrera. El año pasado tuvimos varias carreras, pero este año se plantearon para que todos los días a las 8:00 am se pusiera un punto de reunión, en donde había coaches de Adidas y personalidades, y se hacían grupos para correr. Tú podías llegar sin importar tu nivel y salir a correr.

El Kids Day que hacemos todos los años, que es un espacio que damos a los niños para que puedan pelotear con los jugadores, y este año hubo más afición que años anteriores. Tratamos de ser lo más familiares posible.

Dentro del evento hay actividades constantes y es increíble ver cómo los niños tienen este jale hacia con los tenistas, con las pelotas, corriendo por todos lados buscando autógrafos.

Su labor como empresaria

¿Tu papel como empresaria cómo ha cambiado de un año para acá?

Siempre se aprende algo y cada año es un reto a mejorar, a abrirse a todas las críticas positivas y negativas, todas son constructivas, y seguir aprendiendo de México, de mi familia, de toda la gente que me rodea y escuchar todos los comentarios para que cada día sea mejor.

Leylah Fernández, Renata Zarazúa y Renata Burillo. (Foto: Mextenis)

¿Cómo ves el papel de la mujer a cargo de grandes empresas en los últimos tiempos?

Yo trabajo en una empresa familiar y se me ha dado la oportunidad de crecer dentro de ella. Creo que hoy en día tengo grandes responsabilidades y es bueno tener un equipo que me respeta y se puede trabajar muy bien. Sin embargo, sí estamos en un mundo que si bien va mejorando y hemos avanzado muchísimo, aún hay mucho camino por recorrer. Es inevitable escuchar historias de gente muy cercana, siempre hay miradas, comentarios, tratos, pero en últimos tiempos hemos alzado mucho la voz y espero que las cosas cambien porque sí se necesita un cambio.

¿Cómo invitar a las nuevas generaciones a hacer deporte?

Pues haciendo deporte (risas). Desde mi trinchera, hacer todo lo posible porque el tenis siga, así como otros deportes, buscar la manera de que siga siendo atractivo. Definitivamente, hoy en día, las nuevas generaciones ya no buscan tanto salir en la televisión, ya buscan más una experiencia, más tecnología, otro tipo de cosas que les llaman la atención. Tratar de estar vigentes y buscando qué es lo que es atractivo para implementarlo de todas las maneras posibles.

¿Cuáles son tus claves de éxito que puedan servirnos y a otras mujeres de ejemplo?

Prepararme. La escuela es vital. Mucha gente piensa que terminar la escuela, terminar la universidad o un posgrado es suficiente, pero es importante seguir preparándose. Yo no estaría donde estoy si no me hubiera preparado de la manera que lo hice. También la responsabilidad, ya que hay muchas cosas allá afuera que nos llaman más la atención que estar metidos en una oficina trabajando de sol a sol, pero trabajando duro, respetando a la gente con la que trabajo, dándome a respetar, la ética laboral sobre todas las cosas, independientemente de dónde estés parado, debes de ser humilde y tener esa ética profesional. Trabajar, luchar, perseverancia, concluye Renata Burillo.

Por: Marjorie Daphnis