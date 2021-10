Adam Levine nos da más buenas razones (que amarás) para hacer yoga

No es secreto que Adam Levine disfrute hacer yoga, pero después de dos décadas practicándola, deja claro el cambio benéfico que esta actividad le provocó en la vida.

Parece que el cantante de Maroon 5 sube algo a redes sociales e inmediatamente capta la atención de los cibernautas. En esta ocasión fue para demostrar que hay muy buenas razones para hacer yoga. Y aunque no sea extraño que Adam Levine hable de su gusto por esta actividad, en un post profundizó sobre ello con una serie de fotos en blanco y negro.

Volvemos a ver a Adam Levine haciendo yoga, ¡por fin fotos nuevas!

Y es que con sus 41 años, Adam no deja de sorprender con la disciplina que ha mantenido en el ejercicio. Todo sea por el físico. Pero más allá de la imagen, ahonda en la salud y paz mental. El compositor ha afirmado en varios medios que dejó el gimnasio y sus pesas para dedicarse al enfoque corporal con yoga. ¿Se la creemos?

El compositor quiere asegurarse de que el público conozca su pasión por el yoga, tal y como compartió en alguna publicación en Facebook: «No me quiero poner demasiado #namaste con ustedes, pero diré que me siento muy afortunado de haber conocido el yoga. Practicarlo es profundamente personal para cualquier individuo […] Es más que yo. Solamente me llevo en este paseo. Así que sí, gracias, yoga, eres asombroso».

Cómo Adam Levine encontró en el yoga una manera de mantenerse activo física y emocionalmente

Considerado uno de los hombres más sexys en el mundo, Adam inclusive puede pararse sobre su cabeza. No dejemos de lado otras posiciones como koundinyasana con una sola pierna (el peso se va a los brazos), o uno más ad-hoc a los mortales del no-tan-yoga, el saludo al sol. Variedad hay mucha y ganas no faltan.

Claro que tiene un punto muy válido, las pesas ensanchan el cuerpo, así que con el yoga, Adam encontró una fórmula para mantenerse esbelto, sin demasiado músculo acumulado y, sobre todas las ventajas, en un mejor estado mental gracias al poder de la concentración.

Dos décadas haciendo yoga y el agradecimiento de Adam Levine

En un romántico y nostálgico post con fotos en blanco y negro capturadas por el fotógrafo Hugh Lippe, el cantante recordó sus dos décadas dedicándose al yoga. Agradeció especialmente a un personaje: Chad Dennis. Chad y su esposa, Jennifer Perry, fundó ROAM, una comunidad que ofrece clases de esta práctica y meditación. Entre el resto de los celebs que entrenan están Harry Styles, Salma Hayek y Jake Gyllenhal.

(Foto: Instagram)

«Le agradezco por todo lo que me ha enseñado durante estos emocionantes años. Estas fotos lo capturan todo. Y gracias al increíblemente talentoso Hugh por capturar espontáneamente estos momentos. Gratificado es apenas una expresión ??❤️✌?».

Por más que queramos, Adam no publica todo el tiempo las técnicas que hace en yoga, pero vaya que son vastas y de cierta habilidad elevada. De acuerdo con Love to Know, Levine trabaja rutinas rápidas de vinyasa para coordinar la respiración con coordinación corporal. Es una ejecución de mucho poder mental ¡y sudor! Otra más es jivamutki, yoga que sirve para alivianar el estrés, involucra mucho estiramiento y meditación.

Bueno, de repente nos dieron ganas de hacer yoga. ¿Te apuntas?