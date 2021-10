Sin duda, 2020 fue un año complicado para Aislinn Derbez, quien se divorció de Mauricio Ochmann tras cuatro años de matrimonio y una hija en común, Kailani.

Afortunadamente, la actriz cuenta con el apoyo de su familia en las buenas y en las malas,y por tal motivo decidió publicar una pequeña colección de imágenes con motivos navideños en las que aparece acompañada de su padre, Eugenio Derbez; sus hermanos, Vadhir y José Eduardo, la esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo, así como las pequeñas Aitana y Kai.

A todos ellos les dedicó unas palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron por ella a lo largo de este año y por estar presentes en su vida de alguna forma.

Aislinn Derbez comparte fotos navideñas en familia con emotivo mensaje

“No se que hubiera hecho este año sin ellos…?

Tal vez muchos han de pensar que somos la “familia perfecta” y que todo es miel sobre hojuelas… Y pues es obvio que no, ya que todas las familias son disfuncionales, y nosotros paaara nada somos la excepción?…

A veces hay rachas que unos nos llevamos más que otros, rachas donde nos desaparecemos por meses, rachas donde algunos no nos soportamos?…

Pero hay un sentimiento que para mí es el más importante y que no cambio por nada del mundo: ellos son una constante en mi vida. Se que pase lo que pase ahí están, no nos guardamos rencores, aguantamos vara, se nos resbalan fácil los problemas, aunque somos necios sabemos pedir perdón, estamos presentes en los momentos importantes o difíciles y no nos abandonamos. Estamos en las buenas y en las malas (digo, cada quien a su manera y como puede).

Para mí eso es algo que atesoro y agradezco demasiado y a pesar de que a veces no nos entendemos o tenemos prioridades y puntos de vista distintos, creo nos aceptamos en nuestras diferencias (bueno, aunque @ederbez sea al que más le cueste este último punto ?)

Gracias @ederbez por mostrarme tu amor con pequeños hechos, por ir conmigo a terapia cuando es necesario, por las veces que llegaste este año a la media noche a mi casa a cuidarme cuando me enfermaba o me sentía muy triste y por muchos detalles con los que demuestras tu amor sólido a tu manera??.

gracias a #Kai por ser mi más grande y exigente maestra??‍♀️?,

@alexrosaldo porque siempre estás ahí para todos, pase lo que pase??,

#aitana por cuidar y amar tanto a Kai?.

@vadhird por llevarme de camping, apapacharme y hacerme reír con tus babosadas?,

@jose_eduardo92 por ser tan alivianado y divertirme tanto??‍♂️.

Los amo con todo el corazón”, concluyó Aislinn Derbez.

Los planes para 2021

Para los fans de la familia Derbez, recordemos que hace un par de semanas se confirmó que estarán de vuelta el próximo año con la segunda parte de «De viaje con los Derbez”.

¡Felicidades a la familia!