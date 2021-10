Amanda Bynes presenta oficialmente a su prometido en Instagram

La actriz Amanda Bynes aprovechó la celebración del día de San Valentín el pasado viernes para revelar que se había comprometido.

Gran sorpresa

La noticia supuso toda una sorpresa incluso para sus propios fans, que no estaban al corriente de que la antigua estrella juvenil hubiera iniciado una nueva relación sentimental y mucho menos una tan sólida como para animarse a dar un paso tan importante.

Sin embargo, por lo que se deduce de la única información que ofreció junto a su inesperado anuncio, ella está convencida de que ha tomado la decisión correcta al responder que sí cuando su «gran amor» le propuso matrimonio.

Resurgimiento

En los últimos meses, Amanda ha ido retomando poco a poco su actividad en las redes sociales, compartiendo alguna que otra fotografía con la excusa de mostrar, por ejemplo, el nuevo tatuaje en forma de corazón que luce en la mejilla, pero lo cierto es que en años recientes se ha mantenido alejada de la vida pública y, en consecuencia, no había trascendido ninguna novedad acerca de su estado sentimental.

¿Quién es su futuro esposo?

Ahora la intérprete -que lleva prejubilada por voluntad propia desde 2010- decidió mostrar las primeras imágenes junto a su futuro marido en su cuenta de Instagram para presentarle oficialmente como su ‘amante’.

En esas publicaciones, la actriz no quiso etiquetar a su pareja, probablemente para intentar preservar un poco más su anonimato, pero el portal The Blast y otros medios no tardaron en descubrir su nombre, Paul Michael, y revelar que Amanda lo conoció hace un par de meses en una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos a las que acude con frecuencia.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images