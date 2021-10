Amber Heard niega relación amorosa con el empresario Elon Musk o el actor James Franco

La actriz Amber Heard continúa testificando y se defiende de acusaciones.

Heard negó ante una corte de Londres haber tenido una aventura con el empresario multimillonario Elon Musk como la había acusado Johnny Depp, su exmarido, de 57 años.

Heard, de 34 años rechazó las alegaciones, desestimando sugerencias que Musk la visitaba regularmente por la noche durante 2015, no mucho después de que la pareja se casara.

Depp, estrella de la película Pirates of the Caribbean, está demandando al diario británico The Sun y al autor de un artículo de 2018 que afirmaba que era un «esposo abusivo».

El proceso por difamación entró en su tercera y, en principio, última semana en la Alta Corte de Londres.

La pareja se divorció en 2017 tras 15 meses de un matrimonio tormentoso. En el juicio de divorcio, Heard había retirado su acusación de violencia y Depp le había dado siete millones de dólares, que la actriz donó a diversas asociaciones.

Para su defensa, el periódico británico evoca 14 incidentes en los que Johnny Depp se habría mostrado violento con su esposa.

El actor rechaza vigorosamente estas acusaciones y afirma que era ella quien fue violenta con él.

Por: AFP