Amy Adams se pronuncia sobre su futuro en el universo DC

La actriz no cree que vaya a retomar su papel de Lois Lane de cara a futuras cintas de la factoría de comics, teniendo en cuenta que los estudios se mueven ahora «en otra dirección».

(Foto: Getty Images)

La actriz se ha anunciado con total franqueza acerca de las probabilidades que existen, de cara a un futuro regreso por su parte a las producciones del universo DC. Hay que recordar que la intérprete se puso en la piel de Lois Lane, periodista y pareja de Superman, en Man of steel (2013), Batman vs Superman (2016) y The Justice League (2017), las cuales se quedaron por muy debajo de las expectativas en términos de taquilla.

Puede que el bajo rendimiento comercial de esos filmes y otros motivos hayan llevado a la artista a afirmar con seguridad que los estudios volvieran a contar con ella para este papel, algo «comprensible», debido a la aparente necesidad que tiene la compañía de empezar a remar «en otra dirección».

«Yo estaría encantada de volver a interpretar a Lois lane, pero sinceramente pienso que DC se está moviendo en otra dirección, lo que me parece comprensible».

(Foto: Getty Images)

Fueron las palabras de la estrella de Hollywood, nada menos que seis veces nominada a los premios Óscar, a la revista Empire, ante de revelar que, de entre todas las experiencias vividas dentro de su carrera, una de sus favoritas va ligada a la amplia presencia de Gal Gadot.

«Me lo pasé fenomenal trabajando en estas películas, sobre todo por la oportunidad de pasar tanto tiempo con Gal Gadot. Voy a sonar algo cursi, pero me encanta Wonder Woman y Gal Gadot es una de mis mujeres favoritas, ella misma es una ‘mujer maravilla'», añadió la reputada intérprete en su conversación con la publicación.

(Foto: Getty Images)

