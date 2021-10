Así grabarán las escenas de sexo en la era post coronavirus

Para la era post coronavirus, los directores de cine idearon una curiosa alternativa ante una necesidad siempre presente en los sets: las escenas de sexo

El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, tanto en la vida personal como en el ámbito social y laboral.

Sin embargo, el mundo del cine es probablemente una de las áreas más afectadas, no solo por la cantidad de personas que se requiere para producir, ya sea una película o serie, sino por las necesidades que la propia industria exige al contar historias donde la interacción humana es inevitable.

Hacer sets pequeños, contratar menos personal, utilizar dobles digitales o someter a los actores a una cuarentena obligatoria de 15 días previos al comienzo del rodaje parecen ser soluciones fáciles de aplicar.

Pero la gran pregunta es: ¿qué hacer con las escenas donde hay besos… o peor aún, las de sexo?

Los primeros que se han animado a plantear una solución efectiva mientras la pandemia se controla fueron los realizadores de la serie de la CBS «The Bold and the Beautiful» , la cual, por descabellada que parezca, parece ser la única opción.

La sitcom, que reanudó temporalmente la producción este miércoles, utilizará muñecas realistas para sustituir a los actores y las actrices reales en las escenas de sexo, reveló uno de los productores.

Bradley Bell, productor ejecutivo y escritor principal de la serie de larga duración, le dijo al New York Post que la decisión se tomó para respetar las medidas de distanciamiento social en mente.

«Tenemos algunas muñecas realistas que han estado sentadas por aquí durante los últimos 15 años que hemos usado para varias otras historias, como cuando se suponía que las personas estaban muertas”, dijo Bell.

(Foto: Getty Images)

«Estamos desempolvando las muñecas y poniéndoles nuevas pelucas y maquillaje para que aparezcan en escenas de amor”.

Así planean grabar las escenas de sexo en la era post coronavirus

La idea surge después de que el equipo de producción luchó sobre cómo filmar sus escenas más íntimas. Otro enfoque que se consideró involucró a los cónyuges de la vida real de los actores que actúan como dobles, pero simplemente no era tan simple.

«Cuando estábamos revisando los guiones, comenzamos a quitar todas las escenas románticas y [los guiones] simplemente se cayeron», dijo el productor.

«Fue entonces que juntamos cabezas tratando de encontrar una manera de hacer que estas escenas funcionen sin romper la regla [de distanciamiento] … y sacamos una muñeca que usamos hace años como cadáver».

(Foto: Getty Images)

Bell también dijo que el equipo de producción le dio una oportunidad y resultó en una toma «muy convincente».

El único problema que reveló el ingenioso escritor fue que solo existen un par de muñecas.

Pero la producción ya está trabajando para presupuestar un par más así como distintas pelucas, vestuario y maquillaje.

(Foto: Getty Images)

«Estamos buscando sitios especializados por todo Hollywood para ver qué hay disponible, por lo que estaremos usando muchas muñecas en futuras escenas de amor», dijo.

The Bold and the Beautiful es la primera serie en reanudar producción en Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus. Y, de funcionar su experimento con las «muñecas humanas», es probable que otros estudios implementen esta insólita alternativa.

Por: Redacción Vanidades con información de Fox News