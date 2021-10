Atuendos que caracterizan el exótico estilo de Freddie Mercury

Atuendos que caracterizan el estilo de Freddie Mercury en conmemoración a su cumpleaños el 5 de septiembre

Hablar de Freddie Mercury es referirse a uno de los intérpretes de rock más reconocidos a nivel mundial. Compuso grandes éxitos para la banda británica de rock, Queen, como «Somebody to Love», «Bohemian Rapsody«, «We Are The Champions» y «Crazy Little Thing Called Love», entre otros temas. También volteamos hacia los atuendos que caracterizan el gran estilo de Freddie Mercury.

Esta socorrida personalidad habría cumplido 74 años el 5 de septiembre. Y mientras el legado de Freddie Mercury siga vivo en música, el estilo que tenía para vestir casualmente y durante conciertos prevalece icónico.

La chaqueta amarilla estilo militar

Reconocerás esta pieza del video de 1989, «The Miracle». Es una brillante chaqueta amarilla estilo militar con cinturones ajustables a los costados y detalles en cuello y mangas. ¿El par perfecto? Unos pantalones blancos holgados con tiras rojas y doradas más cinturón blanco ancho.

God Save The Queen con capa roja

En el Estadio de Wembley, en 1986, se atestiguó un modelaje al mejor estilo de la realeza. Freddie Mercury paseaba en el escenario al son de God Save The Queen con una extensa capa roja y corona de piedras preciosas.

Todo con leotardo

Entre los leotardos emblemáticos se encuentran tanto el estilo arlequín en blanco y negro como el plateado acompañado de una máscara. Estas entalladas piezas dieron sus primeras impresiones a partir de los 70 y otorgaron un aire teatral a las presentaciones.

