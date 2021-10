Belinda critica el ‘postureo’ en las redes sociales en plena crisis del coronavirus

Que nadie espere que Belinda se apunte a la moda de compartir videos de su rutina de entrenamiento durante la cuarentena.

A diferencia de la gran mayoría de sus compañeros de profesión, que siguen actualizando sus redes sociales con frecuencia mientras se encuentran aislados en casa debido a la crisis del coronavirus, la mexicana no está de humor para realizar videos de TikTok u otras publicaciones que considera demasiado frívolas para la situación actual.

«No es una broma, se están muriendo miles y miles de personas a diario y nosotros, mientras tanto, subimos cosas de risas y de juegos», lamentó en un video que compartió con todos sus fans.

«A mí no me hace gracia, por eso casi no me conecto».

«No podemos estar presumiendo [de] recetas de cocina todos los días a personas que a lo mejor nos siguen y no tienen qué comer. Hay que ser un poco más conscientes», añadió en un tono más acalorado.

En su lugar, la estrella del pop prefiere ocupar su tiempo pensando en qué podría hacer para ayudar a otros cuando se acabe la pandemia y hablando con sus seres queridos, que se encuentran en su gran mayoría a miles de kilómetros de distancia.

Poco antes de sentarse a grabar ese mensaje, la estrella del pop había hablado por teléfono con su madre, que se encuentra en Madrid y que le confesó que se siente muy asustada.

La propia Belinda ha reconocido que nunca antes había sentido tanto miedo en toda su vida, y que está especialmente preocupada por su abuela, doña Juana, un personaje muy popular y querido entre los ‘Belinfans’. La anciana de 87 años padece enfisema pulmonar tras fumar durante décadas, según lamenta su famosa nieta, y es especialmente vulnerable ante la enfermedad.

Por: Bang Showbiz