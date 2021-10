Ben Affleck quiere tener hijos con Ana de Armas

Según la revista estadounidense Us Weekly, el astro de Hollywood ya estaría pensando en ampliar su familia de la mano de su joven novia

Aunque han pasado escasas semanas desde que se confirmara oficialmente su romance, parece que la relación sentimental en la que están metidos los actores Ben Affleck y Ana de Armas está ya plenamente consolidada. Tanto es así, que fuentes del entorno del intérprete, de 47 años, aseguran ahora que este ha empezado a fantasear, incluso, con la perspectiva de ampliar su familia de la mano de la artista cubana, de 31 años.

(Foto: Getty Images)

«A Ben le encantan los niños y disfruta mucho de su papel de padre. Puede que todavía sea pronto para empezar a hacer planes al respecto, pero le encantaría tener hijos con Ana algún día», reveló un confidente a la revista estadounidense Us Weekly, de lo que se desprende que el astro de Hollywood habría encontrado en la protagonista de Daggers in the back a su compañera de vida ideal.

Pese a que Ana no ha tenido ocasión de conocer todavía a los tres hijos del artista –Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su extinto matrimonio con Jennifer Garner-, los mismos informantes han revelado que Ben y su exesposa ya habrían hablado con ellos sobre la nueva novia de su padre, por lo que el esperado encuentro se producirá más pronto que tarde.

(Foto: Getty Images)

«Jennifer está muy contenta con el noviazgo de Ben y Ana, ya que ante todo le considera su amigo y es, además, el padre de sus hijos. Pero en el plano sentimental, hace mucho que ella pasó página. Está muy satisfecha con su situación actual y solo desea que todos sus seres queridos sean felices», explicó otra fuente a la misma publicación.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz