Blusas imprescindibles para primavera

Para renovar tu guardarropa, esta temporada sólo necesitas una prenda: las blusas. Conoce las mejores propuestas con Fashion Fest by Liverpool.

La llegada de las nuevas tendencias nos invita a renovar nuestro look. Desde los accesorios hasta las más innovadoras siluetas, es muy tentador querer adquirir todo un nuevo guardarropa. No obstante, para llevar las mejores propuestas de la primavera no es necesario empezar desde cero. Lo único que necesitas son algunas piezas clave para integrar en tu armario.

Para la primavera 2020, Fashion Fest by Liverpool llega con las mejores tendencias que no te pueden faltar: las blusas. Este básico del guardarropa femenino se reinventa con nuevas formas y detalles que te encantarán.

Encanto natural

Las blusas blancas presentan sus versiones más frescas y relajadas. Con cortes holgados, detalles bordados y sustituyendo el blanco prístino por tonos hueso marfil, son ideales para complementar un look despreocupado. El truco es combinarla con tonalidades terrestres, como cobre, olivo y mostaza. En los accesorios, apuesta por animal print y tendrás un look completamente infalible.

Porte militar

Desde hace algunas temporadas, los uniformes de la milicia se han apoderado de la imaginación de los diseñadores. Desde los estampados hasta los colores, se han convertido en los preferidos para las piezas más casuales. En esta ocasión, llegan en su versión más sutil añadiendo solo un detalle a las blusas: bolsos tipo cargo. Su mejor complemento son los pantalones tipo palazzo. Justo lo que necesitas para un atuendo veraniego.

Volumen retro

Las ocasiones más festivas requieren de prendas más memorables. Para crear una vestimenta de impacto, apuesta por las mangas extragrandes. Inspírate en la década de los ochenta y deja que esta se conviertan en el punto focal. Úsalas con un par de pantalones estampados y joyería maximalista para añadir el toque final.