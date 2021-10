El actor habría confirmado ya su participación en la nueva película dirigida por David Leitch, responsable de las últimas cintas de la saga Fast & Furious

El actor Brad Pitt ya se ha agenciado un trabajo de gran relevancia de cara a la ‘reapertura’ de los rodajes que quedaron pendientes durante el trimestre de confinamiento doméstico derivado del coronavirus o que están empezando a emerger de nuevo ahora.

Brad Pitt protagonizará ‘Bullet Train’

De forma más concreta, el oscarizado intérprete protagonizará Bullet Train, la nueva película del director David Leitch que está basada en la aclamada novela ‘Maria Beetle’ del escritor japonés Kotaro Isaka.

Según la revista Variety, el guión será escrito por Zaz Olkewicz y las principales tareas de producción correrán a cargo del propio cineasta y de su esposa, Kelly McCormick, quienes fundaron hace unos años la compañía 87North. Antoine Fuqua, Kat Sarmick y Brittany Morrissey ejercerán de productores ejecutivos junto al astro de Hollywood.

Año ocupado

El artista protagonizó el año pasado algunas de las películas más destacadas de la temporada, como Ad Astra o la aclamada Once upon a time in Hollywood, la cinta de Quentin Tarantino que contribuyó a que Brad Pitt consiguiera finalmente su anhelada estatuilla dorada, la cual dedicó con una amplia sonrisa a su «partner in crime» Leonardo DiCaprio, amén de a otras muchas personas.

