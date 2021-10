Brad Pitt se perdió los BAFTA por una personal y poderosa razón

El pasado fin de semana, las grandes estrellas del cine internacional se dieron cita en Londres para asistir a la gala de los BAFTA, el equivalente británico de los Oscar, con una gran ausencia: la de Brad Pitt.

El intérprete se impuso en la categoría de mejor actor de reparto por su trabajo en la película Once Upon A Time… in Hollywood, pero fue su compañera de reparto Margot Robbie quien tuvo que encargarse de subir al escenario y recoger el premio en su nombre.

¿Dónde estaba Pitt?

En ese momento, muchos se preguntaron dónde estaba el susodicho y qué podía ser tan importante como para que hubiera decidido perderse ese evento.

Pues bien, parece que el misterio se ha resuelto: según el periódico The Sun, Brad se encontraba con su hijo mayor Maddox, con quien ha mantenido una relación muy tensa desde que se separara de la madre del joven, Angelina Jolie.

De hecho, el violento altercado que ambos protagonizaron en 2016 a bordo de un avión privado propició el inicio de una investigación del FBI y de los servicios sociales de Los Ángeles, que acabó cerrándose sin que se presentaran cargos contra el famoso actor y precipitó el inicio de los trámites del divorcio de Brad y Angelina.

Limando asperezas

Sin embargo, el joven de 18 años habría decidido ponerse en contacto recientemente con su progenitor para proponerle que se reunieran y hablaran aprovechando que iban a estar «cerca», y este no quiso dejar escapar la oportunidad de tratar de solucionar sus diferencias.

Sin duda, Brad Pitt estaría ansioso de reunirse con Maddox después de perderse la mudanza de su primogénito a Corea del Sur para iniciar sus estudios universitarios. El pasado otoño, cuando los paparazzi lo abordaron en el campus para preguntarle si estaba previsto que su padre le visitara, él respondió de manera escueta, pero educada, que solo el futuro diría qué sucedía.

