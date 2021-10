¡Brad Pitt y Jennifer Aniston (por fin) se reencuentran en los premios SAG!

Después de meses de tensión, por fin se hizo realidad el reencuentro que todo el mundo había esperado entre Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Han pasado 15 años desde que Brad Pitt y Jennifer Aniston pusieron fin a su relación, y el mundo aún no lo ha superado.

Considerada una de las parejas mas icónicas de Hollywood, en 2005 nos tomaron por sorpresa anunciando su separación y el comienzo de una nueva historia de amor entre Brad y Angelina Jolie. Un escándalo que dividió opiniones y enfrentó a las actrices por más de una década.

En 2016, las profecías se hicieron realidad y tras el fin de «Brangelina«, la incógnita se hizo presente: ¿volveríamos a ver a Brad y Jennifer juntos?

Los rumores crecieron durante los últimos años, pero no fue hasta la temporada de premios de 2020 que la posibilidad de un reencuentro se volvio muy probable.

Esta noche, durante la entrega de los Screen Actors Guild Awards celebrada en Los Ángeles, ambos actores resultaron ganadores, Brad Pitt por su trabajo en Once Upon A Time in Hollywood y Jennifer Aniston porThe Morning Show.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

Fue precisamente en este momento, que el tan esperado reencuentro se hizo realidad.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

¿Crees que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para ambos?

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images