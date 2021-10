Brie Larson: biografía completa y mejores películas de la entrañable Captain Marvel

Todo sobre la carrera artística, películas y premio Óscar de la actriz y directora estadounidense: Brie Larson

¿Quién es Brie Larson?

Brianne Sidonie Desaulniers, mejor conocido por su nombre artístico, Brie Larson, nació el 1 de octubre de 1989 en Sacramento, California, Estados Unidos. Sus padres son Sylvain y Heather Desaulniers, quienes ejercían juntos como quiroprácticos hasta que decidieron separarse. Tras el divorcio de sus padres, la actriz se mudó a Los Ángeles con su madre y su hermana menor, Milaine Desaulniers.

Brie Larson destaca por ser una reconocida actriz, directora, guionista, cantante y YouTuber estadounidense.

¿Cómo comenzó su carrera artística?

Brie Larson se introdujo en el mundo del espectáculo con su primer trabajo en The Tonight Show con Jay Leno, en donde se dedicaba a realizar sketches. Posteriormente, participó en la serie de televisión Schimmel, pero desafortunadamente nunca llegó a ser transmitida porque el protagonista de la historia, Robert Schimmel, fue diagnosticado con cáncer y Fox decidió cancelar el show.

Diez meses después, Larson audicionó para In Your Dreams, un show de la cadena estadounidense The WB. La artista consiguió el papel del personaje de Emily, la hija menor de Bob Saget.

En el 2003, protagonizó al lado de Beverly Mitchell la película de Disney llamada Right on Track, y un año después participó en el filme juvenil Sleepover, junto con Sara Paxton y Alexa Vega y también tuvo una aparición en 13 Going on 30.

En el 2006 formó parte del elenco de Hoot, junto con Logan Lerman y Cody Linely, y un año después interpretó a Angie en Remember the Daze, una comedia dramática.

Brie Larson: películas y logros

Scott Pilgrim Vs. The World – Official Trailer – Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños

Dirigida por Edgar Wright, esta cinta está basada en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim por Bryan Lee O’Malley. Protagonizada por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Chris Evns y Ellen Wong, la trama sigue a Scott Pilgrim, un músico canadiense que tras conocer a la chica de sus sueños, debe enfrentarse a siete de sus exnovios para tratar de conquistarla.

21 Jump Street

La carrera artística de Brie Larson comenzó a despuntar considerablemente en el 2012, cuando participó al lado de Channing Tatum y Jonah Hill en la popular película 21 Jump Street.

Trainwreck: Esta chica es un desastre

En el 2015, Brie Larson formó parte del cast de Trainwreck, «Esta chica es un desastre» al lado de grandes artistas como Amy Schumer, Tilda Swinton, Bill Hader, Colin Quinn, Barkhad Abdi, Mike Birbiglia, Jon Glaser, Vanessa Bayer, John Cena, Ezra Miller, LeBron James, Method Man.

Brie Larson: La habitación y su premio Óscar

Uno de los proyectos más importantes en los que ha participado Brie, es la película del 2015, The Room (La Habitación). Dirigido por Lenny Abrahamson y escrita por Emma Donoghue, el filme es protagonizado por Brie Larson y Jacob Tremblay. La actuación de Larson fue tan espectacular, que ganó un Premio Óscar a la mejor actriz, así como un Globo de Oro y un Premio BAFTA.

Captain Marvel: Capitana Marvel

En el 2016, se anunció que Brie se uniría al universo de los superhéroes con la película Captain Marvel, Capitana Marvel, basada en el personaje de Marvel Comics, Carol Danvers. El filme fue producido por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Captain Marvel es la vigésima primera película en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y fue escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck,

Otros actores que participaron en la película son Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg y Jude Law. .

Unicorn Store – Tienda de Unicornios

Se trata de la primera película dirigida y protagonizada por Larson junto a Samuel L. Jackson, la cual fue estrenada a nivel mundial el 5 de abril de 2019 a través de Netflix. En la trama, Brie Larson interpreta a una artista fracasada cuya vida da un giro cuando recibe una misteriosa carta de un vendedor anónimo, quien la invita a «La Tienda», y le da la oportunidad de cumplir su sueño de la infancia: ser la dueña de un unicornio.

The Glass Castle – El Castillo de Cristal

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Cretton, Andrew Lanham y Marti Noxon, The Glass Castle es una película basada en la novela del mismo nombre de Jeannette Walls. Es una biografía que narra la complicada vida y juventud de la autora, interpretada por Brie Larson. Aotros importantes actores que forman parte del reparto son Naomi Watts, Woody Harrelson, Max Greenfield y Sarah Snook en papeles de reparto.