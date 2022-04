Cactus: todo lo que debes saber sobre el cuidado, riego, tipos y más

Un cactus es una excelente opción si quieres tener plantas exóticas, llamativas, poco convencionales y hasta elegantes en casa —o el jardín. Son un elemento decorativo muy común entre los amantes de las plantas, pero detrás de su puntiaguda forma hay un mundo de información.

¿De dónde vienen la planta del cactus?

El nombre oficial cactácea es derivado de la palabra griega kaktos, que significa "planta que pica". Típicamente se encuentra en zonas terrosas o desérticas, desde Norteamérica, Sudamérica y con una fuerte concentración en México.

Se adaptan a la intensividad de un clima crudo y caliente, lo cual los hace perfectos para sobrevivir en cualquier condición seca en algún hogar común. También le agrada el sol directo.

¿Las suculentas y los cactus son lo mismo?

"Cada cactus es una suculenta, pero no todas las suculentas son un cactus", dice The Joy of Plants UK. Los cactus tienen propiedades de las suculentas, como poder hidratar sus troncos y tallos, pero la diferencia radica en las areolas (donde se forman las espinas), las cuales no poseen las suculentas.

Cuáles son los tipos de cactus y sus nombres

Según Cactus shop, los tipos de cactus son: agave, aloe, nopal, lophophora, echinopsis, euphorbia, echeveria, lithops, astropgytum, haworthia, mammillaria, cerus, ferocactus y schumbergera.

Luego están los cactus con flores, que son: euhporbia láctea, flor de pascua, planta corona de Cristo, echinopsis chamaecereus, echinopsis eyriesii, mammillaria gracilis, mammillaria bocasana, mammillaria hahniana, astrophytum myriostigma, astrophytum capricorne, astrophytum asterias, peyote, echinopsis subdenudata, echinopsis oxygona, ferocactus horridus, aloe dichotoma, turbincarpus pseudipectinatus, larryleachia cactiformis, pilosocereus leucocephalus, crassula ovata, echeveria elegans, kalanchoe blossfeldina, lampranthus y carpobrotus edulis.

El sitio menciona que se conocen cerca de 1,600 especies de cactus en todo el mundo, de las cuales 669 son mexicanas.

Cuándo debes regar las plantas de cactus

Los cactus deben regarse solamente cuando el suelo está seco en un 90%. Típicamente necesitas regarlos cada 10 días durante primavera o verano, y de 4 a 6 semanas durante el invierno.

La mejor técnica para regar un cactus es saturar la tierra de agua por completo —puedes usar agua de lluvia o destilada. Detén el riego cuando notes que el agua se está dispersando desde el orificio de drenaje de la maceta. Esto es lo que debes tomar en cuenta al momento de regar un cactus:

La locación: las plantas interiores requieren un riego distinto al de las de exterior.

las plantas interiores requieren un riego distinto al de las de exterior. Temperatura y humedad: las altas temperaturas hacen que el suelo se seque más rápido, mientras las temperaturas bajas lo mantienen húmedol

las altas temperaturas hacen que el suelo se seque más rápido, mientras las temperaturas bajas lo mantienen húmedol Iluminación: si está en luz directa, necesitará más agua, pero si está en sombra puede permanecer húmero por más tiempo.

si está en luz directa, necesitará más agua, pero si está en sombra puede permanecer húmero por más tiempo. La estación: en temporadas cálidas requerirán de mucha agua para crecer, pero si es otoño o invierno les gusta "descansa" del crecimiento.

en temporadas cálidas requerirán de mucha agua para crecer, pero si es otoño o invierno les gusta "descansa" del crecimiento. Mezcla de tierra y maceta: evita la tierra compacta y apuesta por la ligera y fácil de drenar. Depende de qué tan grande o pequeña sea la maceta cuánto deberás regar el cactus (a menor tamaño, menos agua, y viceversa).

evita la tierra compacta y apuesta por la ligera y fácil de drenar. Depende de qué tan grande o pequeña sea la maceta cuánto deberás regar el cactus (a menor tamaño, menos agua, y viceversa). Tipo de cactus: asegúrate de averiguar qué tipo de cactus tienes para preguntar sobre sus necesidades del riego.

Los mejores cactus para tener en interiores