Camila Cabello: biografía y logros más relevantes de la cantante nacida en Cuba

¿Fanático de la música de Camila Cabello? Aquí todo sobre su carrera artística, trayectoria profesional y romances.

¿Quién es Camila Cabello?

Karla Camila Cabello Estarbao es cantante y compositora cubano-estadounidense de ascendencia mexicana por parte de su padre. Nació el 3 de marzo de 1997 en Cojímar, Cuba, al este de La Habana. Además de Estados Unidos, también vivió en la Ciudad de México.

Es conocida por haber formado parte del grupo Fith Harmony, con quienes lanzó dos álbumes de estudio y en 2016 anunció su salida. Camila se lanzó como solista y despegó una carrera formal en la música.

(Foto: Getty Images)

Las canciones más famosas de Camila

Tiene dos duetos que alcanzaron gran fama: en 2015, con Shawn Mendes, I Know What You Did Last Summer, que llegó al número 20 de popularidad en Estados Unidos. La segunda fue Bad Things, sencillo que grabó con el rapero Machine Gun Kelly y se posicionó en cuarto lugar de los Billboard Hot 100 en USA.

La canción principal de su álbum debut, ‘Camila’, se coronó en el primer puesto de los Billboard Hot 100 en 2017: Havana.

Fue en 2019 cuando el segundo sencillo de Camila encabezó todos los listados. Señorita, con Shawn Mendes, fue un éxito más en su carrera y obra por la que se dio a conocer su noviazgo.

¿Qué paso con Camila Cabello y Shawn Mendes?

Se hicieron pareja en 2019, pero Camila confesó en Rolling Stone que «tenía años enamorada de Shawn Mendes, desde 2015». Finalmente fueron novios y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y buscadas en internet.

No te pierdas: Shawn Mendes y Camila Cabello presumen cómo son sus románticas mañanas

(Foto: Getty Images)

A raíz de la cuarentena, ambos pasaron más tiempo unidos, al grado de vivir juntos. En agosto 2020 corrían los rumores de una posible ruptura, pues estaban distanciados y no compartían fotografías. Esto se desmintió cuando Camila compartió en sus redes un video de Wonder, lo más nuevo de Mendes. La estrella de Habana lo felicitó y días después el cantautor compartió una foto de los dos con la descripción de «Reina».

Camila Cabello: canciones que debes escuchar

Camila Cabello – My Oh My

Un look a la Marylin Monroe, diferente a sus looks cotidianos pero muy ganador.

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

La segunda colaboración que hacen juntos y número 1 de los Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Machine Gun Kelly, Camila Cabello – Bad Things

Originalmente se iba a llamar It’s Complicated. Es una balada e interpolación del sencillo de 1999, Out of My Head.

Alejandro Sanz, Camila Cabello – Mi Persona Favorita

El tema musical del decimosegundo álbum de Sanz. Ambos hicieron la parte musical y letra.

Camila Cabello – Havana

Video musical dirigido por Dave Meyers donde Camila interpreta a Karla, una actriz de telenovela y protagonista de películas.

Más datos sobre la cantante

Cuánto pesa Camila: 51 kg

Cuál es el Instagram: @camila_cabello

Cómo se llama el novio de Camila Cabello: Shawn Mendes