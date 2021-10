¿Cenar tarde engorda? Lamentamos decirte que sí. Estas son las razones

A qué hora debes cenar, por qué comer tarde engorda y una proteína específica para que sí pierdas peso de noche. Esto y más te contamos.

Por si no lo habías escuchado suficientes veces: ¡no cenes tarde! Comer mucho y después irte a la cama te hace más propensa a ganar peso y elevar la glucosa en la sangre. Los estudios de la Universidad de Murcia señalan que aprovecharse del refrigerador a altas horas de la noche no son nada benéficas cuando se trata de perder grasa corporal.

De dónde viene la idea de que comer más tarde no te deja bajar de peso

El primer estudio —y que se usó como base para comprender el «horario del estómago»— se publicó en el Journal of Obesity. Aquí mencionaba que comer después de las 3 de la tarde hacía más lento el proceso de pérdida de peso. ?

Luego un estudio publicado en la American Journal of Clinical Nutrition decía que no solo la hora tardía influye, sino que también el patrón de horarios. Estos patrones actúan de buena manera, o no, en tu salud. ¿Te has fijado cada cuántas horas comes al día?

Es importante evitar el exceso en tus comidas. (Foto: Getty Images)

Lo que han demostrado los estudios sobre gente que come o cena tarde: mayor grasa corporal, triglicéridos altos, resistencia a la insulina y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

¿Y qué es el punto medio de ingesta? Pues es el resultado del número de horas desde el inicio del desayuno hasta el de la cena. Dividido entre dos y sumado a la hora del desayuno.

Por ejemplo: una persona que desayuna a las 7am y cena a las 8pm tendrá un punto medio de ingesta a la 1:30pm.

En otro caso, una persona que desayune a las 10am y cene a las 11pm tendrá su punto medio de ingesta a las 4:30pm.

¿Qué demuestra el estudio? Que cada hora de retraso de ese punto medio de ingesta implica un kilo menos de pérdida de peso. O sea, la hora en que terminas tus comidas sí afecta qué tanto peso perderás o no perderás.

Por qué comemos más de noche

Notaron que el comportamiento de los «comedores tardíos» implica estar estresados. Por eso comen de forma compulsiva, mientras ven televisión, y prestan menos motivación para dejar de hacerlo. ?

¿Qué opinan los expertos? «Debemos ayudarles a controlar el estrés y establecer rutinas que mejoren sus hábitos.

Nosotros tenemos una idea para que no te estreses: adelanta las decoraciones navideñas ? también te pondrás más feliz.

Foto: Getty Images

¿Sabías que existe una enzima que te ayuda a quemar grasa SOLO de noche?

La razón metabólica (más científica, pues) de por qué la hora de comer influye tanto se ha encontrado en una enzima que ayuda al cuerpo a quemar grasa. Y ¡sorpresa! su máxima actividad es por la noche.

Cuando cenamos tarde, la actividad de esta enzima disminuye a la tercera parte. ?

Se trata de la Lipasa Sensible a Hormonas (LSH), cuya actividad va cambiando a lo largo del día y que cuanto más rinde es a media noche. Una cena tardía confunde a esta enzima, que entiende que no tiene que movilizar la grasa.

Y bueno… ¿a qué hora puedo cenar, entonces?

Las investigaciones inciden en que la hora apropiada para cenar es 2,5 horas antes de irse a dormir.

No solo te ayudará a evitar ganar peso, sino que se rebajará la glucosa en la sangre.

Recomendaciones para que no te entren las ansias por cenar tarde

Evita las distracciones con el celular, pues la luz alborota al cerebro y lo pone activo. Mejor lee un libro cuando estés en la cama.

Ajusta tu horario de comidas. Puedes tener una agenda a la mano o recordatorio en el celular.

¡Platícalo con alguien! Pide consejos sobre cómo prepararte mejor para dormir y no pensar en ir a la cocina.

Toma infusiones o un té caliente.

La calidad de alimentos influye muchísimo. Busca recetas sencillas, rápidas y saludables que tengan mayor aportación de proteínas que de carbohidratos o azúcares (como fruta, ¡no!).

