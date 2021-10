Chrissy Teigen revela su más grande (¿y doloroso?) antojo durante su embarazo

La modelo espera su tercer hijo con el cantante John Legend y no puede resistirse a algunos de sus antojos más notorios.

La modelo y estrella televisiva Chrissy Teigen, quien espera su tercer hijo junto al cantante John Legend, nunca ha tenido reparo alguno a la hora de ofrecer una imagen poco ‘glamurosa’ y sofisticada de sí misma en su vida más cotidiana, y ahora que vuelve a estar embarazada, sus niveles de espontaneidad en las redes sociales no han hecho otra cosa que acentuarse.

(Foto: Getty Images)



En el último video quecompartió en su cuenta de Instagram, se aprecia claramente cómo la lengua de la modelo se encuentra especialmente irritada e incluso con cortes: una circunstancia que ella misma atribuye a las enormes cantidades de golosinas agrias que consume últimamente.

«Es que literalmente se me está cayendo la lengua a pedazos. No puedo dejar de comer estos Blow Pops por la noche, no dejo ni una bolsa llena. Por favor, no sigan viendo este video si son especialmente sensibles», aseguró la modelo en la grabación.

(Foto: Instagram)

Tras mostrar el estado de su lengua a sus seguidores y advertirles de los peligros que entrañan tales excesos, la celebridad reconoce que en su situación actual le cuesta mucho comer y, de forma más concreta, poder disfrutar de esos alimentos picantes que tanto se le antojan en medio de sus procesos de gestación.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz