Cinco actitudes en dueños hacia la naturaleza cazadora de sus gatos

Un nuevo estudio de la Universidad de Exeter divide a los dueños de gatos en cinco categorías de acuerdo a actitudes hacia la deambulación y la caza de sus mascotas.

Investigadores encuestaron a dueños de gatos del Reino Unido y clasificaron cinco actitudes:

Cuidadores concienzudos: preocupados por el impacto de los gatos en la vida silvestre y que sienten cierta responsabilidad.

Defensores de la libertad: que se oponen por completo a las restricciones sobre el comportamiento de sus gatos.

Protectores preocupados: se centraban en la seguridad de los gatos.

Guardianes tolerantes: no les gustaba sus gatos cazaran, pero tendían a aceptarla.

Propietarios de laissez-faire: desconocían en gran medida los problemas relacionados con la caza y la deambulación de los gatos.

Los gatos y la caza

Las organizaciones de conservación llevan mucho tiempo preocupadas por la cantidad de animales capturados por la gran población de gatos domésticos del Reino Unido.

La mayoría de los gatos domésticos matan muy pocos animales salvajes, pero con una población de alrededor de 10 millones de gatos, la cantidad de aves, pequeños mamíferos y reptiles capturados puede acumularse.

¿Te ha pasado que tu gato te lleva un «regalito»?

La mayoría de los propietarios encuentran que los animales muertos traídos a casa son un desagradable recordatorio del lado más salvaje de su mascota.

Abordar este problema ha sido difícil debido a los desacuerdos entre las personas que priorizan el bienestar de los gatos y las que se enfocan en la conservación de la vida silvestre. El proyecto de investigación en curso del equipo de Exeter «Gatos, dueños de gatos y vida silvestre» tiene como objetivo encontrar una conservación.

Esta investigación es un paso hacia la comprensión de cómo los dueños ven a sus gatos y cuál es la mejor manera de manejarlos.

«Aunque encontramos una variedad de puntos de vista, la mayoría de los dueños de gatos del Reino Unido valoraban el acceso al aire libre para sus gatos y se oponían a la idea de mantenerlos adentro para evitar la caza», dijo la autora principal, la Dra. Sarah Crowley, del Instituto de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Exeter en Cornualles.

Las medidas sugeridas para reducir el éxito de la caza incluyen colocar a los gatos cubiertas de collares de colores brillantes. Muchos propietarios también les colocan cascabeles a sus gatos.

Accesorios para gatos como respuesta a la caza

El equipo de investigación está examinando ahora la eficacia de estas y otras nuevas medidas y cómo se sienten los propietarios con ellas, con el fin de ofrecer diferentes soluciones.

«Esta última investigación que hemos financiado revela las perspectivas increíblemente diversas entre los dueños de gatos con respecto al comportamiento de caza de sus mascotas», dijo Tom Streeter, presidente de SongBird Survival.

«Si la naturaleza quiere ‘ganar’ y las especies en peligro prosperan, se necesita un enfoque pragmático en el que las opiniones de los dueños de gatos se consideren como parte de estrategias de conservación más amplias.

Las intervenciones adecuadas podrían mejorar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y,al mismo tiempo, mejorar la relación entre gatos y humanos.

El artículo, publicado en la revista Frontiers in Ecology and the Environment, se titula: «Las diversas perspectivas de los dueños de gatos indican barreras y oportunidades para controlar la depredación de la vida silvestre por parte de los gatos».

Junto con la encuesta de investigación detallada, los investigadores han creado un cuestionario simple para que los dueños de gatos puedan averiguar qué categoría los describe mejor.

Por: Europa Press