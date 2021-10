Cinco curiosidades de las nominaciones a los Oscar

Las nominaciones a los Oscar se dieron a conocer este lunes con Joker a la cabeza con 11, por delante de Once Upon A Time in Hollywood, 1917 y The Irish Man.

A continuación cinco datos curiosos del anuncio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:

1. J.Lo y De Niro excluidos

Dos de las estrellas que se esperaba que consiguieran nominaciones fueron pasadas por alto este lunes.

Jennifer Lopez nunca ha recibido una nominación a los Oscar, pero su aclamada actuación como una astuta estríper en Hustlers la colaba entre las favoritas de la temporada de premios.

Sin embargo, no fue nominada, como tampoco lo fue el dos veces ganador Robert De Niro.

De Niro, quien ganó por última con Raging Bull en 1981, no fue considerado por su papel de secuaz líder sindical en The Irish Man. Tuvo que conformarse con una nominación de coproductor en la categoría de mejor película por ese filme.

2. Scarlett y Saoirse hacen historia

Dos actrices, Scarlett Johansson y Saoirse Ronan, festejan.

Johansson nunca antes había sido nominada para un Oscar, pero apareció en dos listas este lunes: la primera por su papel estelar en el drama de divorcio Marriage Story, y luego como actriz de reparto en Jojo Rabbit por su interpretación de una madre que esconde a una niña judía en su ático durante la II Guerra Mundial.

Ronan, por su parte, obtuvo una sorprendente cuarta nominación por Little Women a los 25 años. Es la segunda mujer más joven en lograr esta hazaña, después de Jennifer Lawrence.

3. La primera de Corea del Sur

Parasite, el exitoso filme de Bong Joon-ho, es la primera película surcoreana nominada a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor película.

Es la sexta película extranjera que logra la doble nominación, después de Roma el año pasado.

Sin embargo, ninguna de las cinco anteriores ha logrado ganar la mejor película. ¿Será que Bong lo logra con su filme sobre división de clases? En los Globos, el director pidió al público que «superara la barrera de los subtítulos».

4. Netflix al frente

Netflix ha transitado muchos baches en esta temporada de premios.

Después de liderar las nominaciones a los Globos de Oro por un enorme margen, el gigante del streaming se fue con solo dos premios – uno para Laura Dern en Marriage Story, y otro para Olivia Colman en The Crown de la televisión.

Sin embargo, Netflix, que ha gastado miles de millones para atraer a los mejores talentos de la industria cinematográfica y financiar fastuosas campañas, se llevó la impresionante cantidad de 24 nominaciones a los Oscar este lunes.

Le siguen Disney y Fox, con 23 nominaciones.

5. La nominación 52 de John Williams

Star Wars: The Rise of Skywalker no tuvo buena crítica, pero le valió otra nominación para la partitura del legendario compositor John Williams.

Y el lunes consiguió su quincuagésima segunda nominación al Oscar, acercándolo al récord individual de Walt Disney de 59.

El filme, que puso fin a la llamada saga Skywalker, se llevó otras dos nominaciones: por edición de sonido y efectos visuales.

Por: AFP / Fotos: Instagram