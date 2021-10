Cinco momentos para recordar del Oscar

La inusual sensibilidad de Brad Pitt, Bong Jooh-ho sin palabras, y un Oscar para los Obama son algunos de los aspectos más destacados de la 92 edición de los Premios de la Academia que tuvo lugar el domingo en Hollywood.

Brad Pitt se emociona

Brad Pitt se puso sensible, pero también político al recibir el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el primero por interpretación tras ganarlo como productor por 12 Years a Slave.

«Estoy un poco atónito», dijo, y recordó su llegada a Hollywood, la primera «oportunidad» que le dieron Geena Davis y Ridley Scott en ‘Thelma and Louise’ (1991), y «todas las personas maravillosas» que conoció hasta ‘Once Upon A Time in Hollywood’, la oda a la meca del cine de Quentin Tarantino que le valió el galardón.

Antes de dedicarle el Oscar a sus hijos, «que le dan color a todo lo que hago», también tuvo palabras de reconocimiento para los dobles, a los que dijo que «es tiempo de darles un poco de amor». Y se puso político con un comentario crítico del reciente proceso de destitución del presidente Donald Trump, en el que el mandatario resultó absuelto tras un juicio sin testigos.

Bong habla… otra vez

El director de Parasite, Bong Joon-ho, había preparado qué decir al aceptar el Oscar… pero la cuarta vez que subió al escenario parecía haberse quedado sin palabras.

Tras agradecer a su esposa y recoger su estatuilla por Mejor Guión Original, recibió la de mejor Filme Internacional diciendo: «Estoy listo para beber esta noche. Hasta la mañana siguiente. Gracias».

Pero momentos después regresó al escenario por su premio a Mejor Director: «Pensé que había terminado el día y estaba listo para relajarme. Muchas gracias».

«Si la Academia lo permite, me gustaría comprar una motosierra, dividir el trofeo del Oscar en cinco y compartirlo con todos ustedes», le dijo al resto de los nominados.

Cuando minutos después volvió a levantarse para recibir el codiciado Oscar a Mejor Película, Bong le dejó el micrófono a los productores. «Es (una) noche increíble, es muy difícil de creer», admitió tras bastidores.

Un Oscar para Obama

Detrás de American Factory, el documental sobre el choque cultural entre Estados Unidos y China que se llevó el Oscar, están Barack y Michelle Obama, quienes compraron los derechos de distribución en el Festival de Sundance en enero de 2019, y estrenaron la cinta en Netflix en agosto pasado.

La exprimera pareja celebró en Twitter el galardón para el primer lanzamiento de su productora Higher Ground Productions. El exmandataro felicitó a los realizadores «por contar una historia tan compleja y conmovedora sobre las consecuencias muy humanas de un cambio económico desgarrador».

Kobe en el recuerdo

Los esperados homenajes a la estrella de baloncesto y ganador del Oscar Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero hace dos semanas, fueron sorprendentemente discretos. El fallecido ícono de los Lakers abrió el tradicional video «In memoriam» sobre los que se fueron este año de Hollywood. El legendario cineasta Spike Lee fue vestido a la gala con un tuxedo púrpura con el número de camiseta de Kobe, 24, en las solapas.

(Foto: Getty Images)

Y el cineasta Matthew Cherry le dedicó su premio al recibir el Oscar por el cortometraje de animación Hair Love.

«Que todos tengamos una segunda carrera tan hermosa como la suya», dijo sobre el astro deportivo, que se retiró de la NBA en 2016 y se abocó a un sinfín de proyectos, incluido el premiado cortometraje Dear Basketball, una carta de amor al baloncesto.

Gatos al escenario

Un día después de que Cats obtuviera la mayor cantidad de nominaciones para los Razzies, la celebración anual de Hollywood de sus peores películas, las propias estrellas del fallido filme subieron al escenario vestidas con trajes felinos.

La película, una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, utilizó efectos generados por computadora para transformar a su elenco en híbridos mitad humanos y gatos.

«Como miembros del reparto de la película ‘Cats’«, comenzó Rebel Wilson. «Nadie más que nosotros comprende la importancia de …», agregó James Corden. «…buenos efectos visuales», concluyeron al unísono.

Por: AFP / Foto: Getty Images