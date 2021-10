Claves para enseñarle a los niños a compartir y no sufrir en el intento

No es lo mismo enseñar a compartir y obligar. Te pasamos unos consejos para que los niños desarrollen esta habilidad de manera didáctica y con paciencia.

Compartir es una habilidad que los niños adquieren poco a poco, no sucede de la noche a la mañana. Todavía no saben diferenciar o comprender cuándo tienen un juguete y por qué dejan de tenerlo. Este desarrollo de empatía y paciencia puede desarrollarse desde los niños pequeños, por eso te compartimos algunos consejos y claves para enseñarles a compartir.

(Foto: Getty Images)

Te puede interesar: Dieta mediterránea para niños: sus beneficios y consejos para prepararles comida

Enséñales qué es compartir?

Impulsa la palabra compartir en su vocabulario desde temprana edad, así se familiarizarán con el concepto y cuando sea momento de usarla, entenderán un tanto más el contexto de compartir. Poco a poco llévenlo a la vida diaria hasta que no haya conflicto.

Pon el ejemplo

Los niños aprenden de todo lo que hacen sus padres, por eso puedes impulsar, o hacer más obvias, tus acciones de compartir. Ya sea compartir la comida, ropa o inclusive alguna actividad que estés realizando y en la que el pequeño pueda ayudar.

Respeta a los consentidos

Hay efectos menos benéficos en obligar a un niño a compartir su juguete favorito. Digamos que saldrán a jugar a un parque y el pequeño lleva su pelota favorita; en lugar de pedirle que dé su juguete a alguien más, enséñale que hay que llevar una pelota más porque habrá otros niños con los que se puede compartir el juego.

Respeto para él y para lo ajeno

Similar a la frase «no hagas lo que no quieres que te hagan», enséñale a los niños que cuando prestan algo, la otra persona deberá respetarlo y cuidarlo, y viceversa. También aliéntalos para que sepan que compartir es disfrutar un gran rato con los amigos.

La importancia de platicar lo que sucede

Si el niño se siente demasiado aturdido por compartir y no logra hacerlo, puede haber algo más que no se está viendo. Pregúntale qué le molesta de compartir, por qué no lo haría o por qué se siente incómodo haciéndolo. Como no los niños no se expresan con demasiado detalle, cuéntale sobre lo bonito que se siente compartir, o lo bien que te sientes tú al hacerlo.