Claves para mejorar la vida en pareja durante la cuarentena

En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad… si hay algo que está poniendo a prueba a las parejas de todo el mundo es la crisis del coronavirus. ¿Cuál es el pronóstico para tu relación?

Mientras que algunos opinan que esta cuarentena es una oportunidad perfecta para fortalecer las relaciones de pareja, otros temen que la convivencia obligatoria con sus cónyuges sea el comienzo de un sinfín de peleas que terminen por acabar con el amor.

Seamos honestos, no todo es miel sobre hojuelas y las cosas se pueden poner realmente difíciles.

Quizá la idea de ejercitar juntos, pasar el día en la cama viendo series o preparar una cena romántica para dos suene como el plan perfecto, pero la realidad es que no estamos de vacaciones, y, si agregamos el factor hijos, trabajo, dinero y la amenaza latente de contraer un virus que tiene aterrorizado al mundo, el sueño dorado puede convertirse en una pesadilla de nunca acabar.

(Foto: Pixabay)

Entonces, ¿cuál es la clave para pasar la cuarentena en pareja y no morir en el intento? Toma nota:

1. Pasen tiempo a solas

Quítate de la cabeza la idea de que desear tiempos a solas es malo. Y tampoco te sientas amenazado si tu pareja quiere momentos solo para ella. Por más enamorados que estén, es completamente normal que disfruten hacer cosas por separado como ir al gimnasio, tomar café con amigos o ver el futbol en un bar. Si ahora no pueden hacerlo, respeten sus espacios y mientras uno charla por WhatsApp, el otro puede tomar una clase de yoga en línea. La convivencia no mata la independencia.

2. Respeten la intimidad

Para que una relación avance (en crisis sanitaria o no) la confianza es primordial. No pierdan la cabeza porque escuchen todo el día las notificaciones del celular, recuerden que es la manera en la que ambos se mantienen en contacto con el exterior. No exijan leer conversaciones ni quitar claves de seguridad. Véanse como un equipo, no como enemigos.

(Foto: Pixabay)

3. Distribuyan las tareas del hogar equitativamente

Mientras mayor sea su salud emocional por separado, mejor será su convivencia en conjunto. Y para que eso suceda necesitan mantener el orden y la paz en su hogar (en especial si hay niños). Repartir las tareas domésticas les ayudará a terminar más pronto con los pendientes del día y tener más tiempo libre para convivir como familia.

4. Mantengan encendida la «chispa»

Ahora, más que nunca, es importante demostrar a diario el aprecio, la atracción y el cariño que sienten el uno por el otro. Díganse cumplidos, sorpréndanse con abrazos y besos, coqueteen y, por supuesto, no descuiden su vida sexual. Eso sí, siempre con las precauciones necesaria para evitar contagiarse de COVID-19.

5. Hagan planes para el futuro

El escritor Thomas Chalmers decía: «La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar». Ya tienes las primeras dos, así que ¿por qué no empezar a planear su próximo aniversario o las siguientes vacaciones en familia? Esto pasará, sé paciente.

(Foto: Pixabay)

Por último, no esperen que no haya peleas. Si surge un problema, hay que optar por mantener la calma y buscar formas de resolverlo. Escúchense para entender, no para replicar, aprendan a pedir disculpas y, muy importante, comuníquense con respeto y tolerancia.

Ninguno es perfecto, y probablemente tengan muchos defectos, pero nunca olviden por qué se eligieron y. sobre todo, lo que son capaces de hacer juntos.

Por: Redacción Vanidades