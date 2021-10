Detrás del carácter fuerte y extrovertido que Blue Ivy ha desplegado en sus escasas apariciones públicas se esconde una niña «muy madura y encantadora», según reveló Naomi Campbell.

A sus 8 años, la hija de Beyoncé y Jay Z puede presumir de ser una de las menores más famosas del mundo y también una de las más ricas: la segunda junto a sus hermanos pequeños Rumi y Carter, según afirma la lista que elabora anualmente la compañía de juguetes Electric Ride On Cars.

(Foto: Getty Images)

Su perfil mediático no ha hecho más que aumentar recientemente gracias a su participación en varios proyectos musicales de su famosa madre, incluida la canción ‘Brown Skin Girl’ que aparece en el disco ‘The Lion King: The Gift‘ que la cantante grabó para la película de Disney y que le valió un premio Soul Train Music Awards y un BET.

Sin embargo, poco o nada se sabe del carácter de Blue Ivy, más allá de los populares memes que se han creado a partir de sus apariciones en eventos como los Grammy, donde las cámaras la grabaron pidiéndole a sus padres que se calmaran cuando la joven Camila Cabello salió al escenario y ellos se pusieron a aplaudir como locos.

(Foto: Getty Images)

¿Cómo es el carácter de la hija de Beyoncé y Jay Z? Naomi Campbell lo revela

Ahora, la modelo Naomi Campbell se ha encargado de romper en parte ese misterio que rodea a la pequeña resumiendo en unas pocas palabras su personalidad.

«La he conocido, sí, y es una niña encantadora, mucho. Es muy, muy lista, y madura, y también muy inteligente», afirmó a su paso por el programa Watch What Happens Live! acerca de la impresión que se formó de Blue Ivy.

Su abuela, Tina Knowles, también ha comentado en un par de ocasiones que su nieta empieza a hacer gala de una personalidad muy artística y que le encanta el maquillaje, para desesperación de su padre.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz