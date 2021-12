Es muy posible que a estas alturas del año andes rompiéndote la cabeza de tanto pensar en los regalos perfectos para cada miembro de tu familia, tratando de recordar dónde guardaste los adornos de Navidad y rumiando si en realidad quieres decorar tu casa con un estilo clásico o más actual pero, ¿qué hay de los acccidentes con niños en Navidad y Año Nuevo?

¿Cómo evitar accidentes con niños en Navidad y Año Nuevo?

Probablemente, por tu mente no ha pasado la idea de que tu hijo pueda comerse las bayas de adorno o alcanzar el enchufe de las luces del arbolito. Esas son preocupaciones que también deben estar en tu “radar”, porque en la Navidad suelen ocurrir muchos accidentes protagonizados por los niños.

“Al menos el 80 por ciento de estas situaciones pudieran evitarse, sobre todo si hablamos del hogar. Lo único que necesitas es montar un sistema de extrema vigilancia durante esos días tan agitados”, dice el doctor Michael Carius, presidente del departamento de emergencias del hospital Norwalk, en Connecticut, y ex presidente del Colegio Americano de Médicos de Emergencias (American Collage of Emergency Physicians, ACEP, por sus siglas en inglés).

Lee con cuidado estos consejos y haz los arreglos necesarios para proteger a tus hijos este año:

Lugares donde hay fuego o velas

El fuego crepitante en la chimenea y la llama parpadeantes de una velas contribuyen a crear un ambiente navideño, pero piénsalo dos veces antes de encender el fuego, especialmente si tienes un hijo pequeño.

“En esta época del año se reporta un incremento significativo en el número de quemaduras infantiles. Los niños tocan los leños las velas encendidas y se queman”, dice el doctor Alfred Sacchetti, de la clínica de emergencias del Centro Médico Nuestra Señora de Lourdes, en New Jersey. "Muchas de estas quemaduras son de tercer grado y algunas requieren intervención quirúrgica".

Foto: Pexels

¿Cómo evitar los accidentes con fuego en Navidad?

Si tienes niños menores de seis años, no enciendas la chimenea, y si usas velas, asegúrate de que están colocadas en lugares altos y fuera de su alcance.

Verifica, además, que no existe la posibilidad de que las llamas puedan provocar un incendio. En torno a los lugares con fue- go, marca un área de seguridad que los niños no deben traspasar (entre 1 y 1,5 metros/ 2 y 3 pies).

Baterías pequeñas

“Esas baterías diminutas que traen las tarjetas musicales, los juguetes pequeños, las cámaras fotográficas y los relojes... ¡son un verdadero peligro para tus niños! Ellos pueden tragárselas, causándoles quemaduras internas, perforaciones intestinales y heridas en el esófago por la microelectricidad que emiten”, dice el doctor Gary Smith, médico pediatra de emergencias en el Centro de Investigación del Hospital de Niños Columbus, en Ohio.

Una batería atascada en el conducto auditivo, la nariz o el esófago necesita una intervención quirúrgica inmediata.

¿Cómo evitar accidentes con baterías?

Asegúrate de que el compartimiento que guarda la batería está bien cerrado y que no existe ninguna posibilidad de que el niño lo abra.

La comida de las fiestas

Las nueces, las palomitas de maíz y las salchichas pequeñitas pueden asfixiar a un niño de tres años. Pero también las bebidas alcohólicas y los cigarrillos han sido la causa de que muchos menores de edad terminen en emergencia un 24 de diciembre.

“En los más pequeñitos, un solo sorbo de alcohol puede provocarles convulsión, desmayos y hasta la muerte”, comenta la doctora Rose Ann G. Soloway, directora asociada de los Centros de Control de la Asociación Americana de Venenos.

Foto: Pexels

También la ingestión parcial de un cigarrillo puede ser fatal para niños de cualquier edad. ¿Puedes creer que cada año los centros de control reciben llamadas para atender miles casos de niños que han ingerido tabacos o cigarrillos de los ceniceros y bebidas alcohólicas?

¿Cómo evitar accidentes con niños en Navidad?

Cuando tengas fiesta en la casa, designa a alguien para que no le quite un ojo de encima a los niños. Es preferible que contrates a una niñera si no tienes otra alternativa, pero no los dejes solos un segundo.

Los adornos de Navidad

Ya sabes que los árboles navideños, bien sean artificiales o naturales, pueden fascinar a los niños, quienes tratarán de tocarlos, jugar cerca de ellos o treparlos.

Cada año muchos árboles caen sobre niños, hiriéndolos o causándoles lesiones de la cornea. Los adornos también son muy peligrosos: los pequeñines pueden arrancarlos y si son de cristal, cortarse con ellos, y si son plásticos, tragárselos.

Otra amenaza: las guirnaldas de luces y las tomas de corriente donde se conectan. Los niños son, por naturaleza, curiosos y se sienten atraídos por las cosas que llaman su atención (más aún cuando son lumínicas o de colores). Si desenchufan las luces, pudieran electrocutarse.

Foto: Pexels

¿Cómo evitar accidentes con los adornos de Navidad?

Evita por completo cualquier adorno pequeño que un niño pueda tragarse. Otro consejo: muchas veces el árbol cae porque ha sido puesto en una base diseñada para soportar uno más pequeño.

Los adornos que puedan quebrarse, ubícalos en lugares altos, fuera del alcance de los pequeños. Cubre todas las tomas de corriente, no las dejes abiertas.

Las plantas de estación

Algunas de las utilizadas en esta fecha para decorar – contribuyen a reforzar la atmósfera navideña en el hogar. Aunque no sean venenosas, muchas de ellas, si son ingeridas por los niños, pueden irritar el estómago y causar vómitos.

