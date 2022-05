Si sientes que el dinero no te alcanza, probablemente te estés preguntando cómo mejorar tu relación con el dinero. Estos consejos te interesan…

Por: Andrea Terrón, experta en ángeles y médium.

Cuando pensamos que nuestros ingresos son insuficientes, creemos que necesitamos trabajar más, que estamos fallando en el manejo de nuestra economía personal o incluso que no merecemos tener dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades.

Cuando la economía de la casa anda mal, es normal que nos preguntemos cómo es posible vivir endeudado o por qué el dinero sigue faltando aunque trabajamos duro. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si la abundancia económica se la pidieras al universo, y tú te pusieras en toda la disposición de recibirla?

Así que si eres de las que se han preguntado “Cómo mejorar mi relación con el dinero”, a continuación te presentamos 5 formas que te harán ver las cosas como nunca antes respecto a asuntos monetarios:

1. Observa la abundancia alrededor de ti.

El dinero se ve de distintas maneras, no solo en efectivo. Ponte a pensar cuántas cosas en tu vida has recibido sin que te hayan costado: tal vez un espacio en una casa, alguna invitación a comer, regalos inesperados Agradece por toda esta serie de cosas por las cuales tendrías que sentir infinita gratitud y que, además, no te costaron nada a nivel monetario.

2. Ojo con los ejemplos negativos que te rodean.

A menudo se nos olvida que ya somos energía. Por lo tanto, en ocasiones y sin darnos cuenta, nos alineamos con la realidad de otras personas, ya sea siguiendo su ejemplo de manejo de dinero, sus mismas deudas, mismo nivel socioeconómico y otros aspectos que imitamos que impactan directamente en nuestras finanzas.

A lo mejor te da miedo que te vaya bien o que se burlen de ti por destacar. Tal vez es más cómodo estar en tu situación actual o endeudado porque así tu familia no te pediría prestado o no tendrías que dar explicaciones sobre tus recursos.

Si quieres poder hablar de dinero, sin miedo o sentimientos negativos, tendrás que desaprender los ejemplos negativos que has venido arrastrando. Para ello, repite el siguiente mantra para liberarte de viejas creencias:

“Todo lo que no me ayuda, lo destruyo y lo descreo. Aquí y ahora.”

3. Revisa qué tan abierta estás a recibir la abundancia.

El dinero no es lineal. Nos gusta pensar que las cantidades de dinero que recibimos tienen que mantenerse así, como si fuera imposible cambiar nuestros ingresos. ¿Qué pasaría si te abrieras a picos altos y bajos en tus ingresos? Tienes que darte cuenta de que no hay error, todo es un aprendizaje. Si tomas consciencia, dejarás de tener pérdidas.

La vida, el universo y el mundo espiritual te están queriendo ayudar. Incluso cuando llegan experiencias “negativas”, estas pueden llenarte de conciencia para crecer. Recuerda que la clave es abrirte a recibirlo todo: lo bueno y lo malo.

4. Pasa tiempo con tu dinero.

Solemos creer que si no vemos los problemas no existen. Por otra parte, la mayoría de los mexicanos no tiene control de cuánto gana y cuánto gasta. Ten el valor de ver tus números para que puedas reconocer las infinitas posibilidades que hay para ti y que te llevarían a salir de esa situación.

Recuerda: no hay ni hubo error. Ahora puedes elegir hacer conciencia de cómo has funcionado hasta la fecha, y que esto te dirija a tomar nuevas decisiones. Tienes que encontrar lo que realmente quieres en esta vida para así utilizar tus ingresos como un camino y herramienta para lograrlo.

5. Pregúntale a tu dinero qué más es posible.



Estamos inmersos en una carrera por tener cada vez más, muchas veces sin reflexionar si eso es verdaderamente lo que queremos. Frecuentemente solemos llevarnos por los puntos de vista de nuestra familia, de la sociedad, de la dinámica del país, donde a veces parece no haber opciones. Detente un momento y pregúntate qué pasaría si tu pudieras crear tu realidad; ¿qué pasaría si la vida no sólo fuera trabajar?; ¿qué otras elecciones que te darían más gozo están disponibles?

Pregúntale a tus ángeles qué otras opciones de ingreso económico hay disponibles para ti que antes no estabas dispuesto a ver. Piensa que siempre hay mucho más esperando por ti. Ayúdate de tus ángeles para que te ayuden a ver todo el panorama de los problemas financieros que te causan estrés y para pasar a una más sana, espiritual y conectada contigo.

*La autora es fundadora de Ángeles Conmigo, una plataforma digital de formación espiritual que ayuda a desarrollar la conciencia de las personas para alcanzar su máximo crecimiento y bienestar.