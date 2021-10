El actor luce habitualmente la barba de varios días como en la serie True Bood y de la que se tuvo que deshacer por cuestiones de trabajo a principios de la cuarentena.

El pasado mes de mayo, Joe Manganiello estrenó una nueva imagen con el rostro afeitado que causó reacciones encontradas entre sus seguidores de las redes sociales: algunos opinaban que se había quitado varios años de encima, y otros que había perdido gran parte de su atractivo físico.

Tal y como se encargó de aclarar en aquel momento su esposa Sofía Vergara, ese cambio de look se debía a las exigencias de uno de sus últimos proyectos profesionales y ahora el actor se posicionó en el debate sobre su barba para dejar claro que solo se desprende de ella cuando no le queda más remedio.

¿Cómo se prefiere Joe Manganiello, con o sin barba?

«Cada vez que me afeito, es por trabajo. Siempre. No recuerdo cuándo fue la última vez que acudí al peluquero o al barbero por diversión o por voluntad propia», reveló ahora en declaraciones a la revista People. «Si pudiera salirme con la mía, me dejaría crecer una barba hasta el pecho».

En realidad, esta última opción no sería bien recibida por su guapísima esposa, que opina que un término medio es lo ideal.

«La última vez que se dejó barba fue para una película y tuvo que esperar hasta que le creció mucho. Parecía un pirata. Era demasiado. Nunca lo había visto con ese aspecto, y la verdad es que no me gustaba. Creo que le envejece», aseguraba ella hace unos meses. «Cuando tiene una barba de varios días, así está perfecto. Así es como lo conocí», concluyó.

¿Y tú, cómo crees que se ve mejor?

Por: Bang Showbiz