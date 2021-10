Consejos para no ahogar ni secar tus plantas al momento de regarlas

Una de las grandes preocupaciones de todo amante de las plantas es que éstas se ahoguen o se sequen. Cuando esto pasa, incluso llegamos a sentirnos tristes o preocupados, pues una planta sin vida no agrada a nadie. Te diremos cómo evitar que tus plantas se ahoguen o sequen y las mejores prácticas para darles un cuidado óptimo.

Sabemos que el agua mantiene con vida a las plantas, sin embargo, cuando abusamos de ella o no sabemos la manera en que hay que aplicarla a las plantas, puede provocar un resultado contraproducente. Por ello es indispensable que sepamos cómo evitar que tus plantas se ahoguen y que aprendas algunos trucos infalibles.

Cómo evitar que tus plantas se ahoguen o sequen

Cada planta tiene no sólo una personalidad sino también necesidades diferentes. Por ello es que es fundamental que cuando adquieras una preguntes el método para regarla. Si no es así, corres el riesgo de hacerlo de la manera inadecuada, tal vez agregando más o menos de lo que tu planta necesita.

Riega tus plantas directamente sobre la tierra, no desde arriba. Tal vez te guste ver las hojas húmedas y frescas, pero cuando haces esto, evitas que la tierra se nutra de manera adecuada con la cantidad adecuada de agua.

Introduce tu dedo en la tierra de la maceta y percibe qué tan húmeda se encuentra. Si está seca es porque evidentemente necesita agua. Si no es así, tu planta todavía tiene la cantidad necesaria para seguirse alimentando.

Las plantas con flores son las que requieren de mayor riego: hasta 3 o 4 veces por semana en temporada de calor y 1 vez a la semana en invierno. Esto también lo tienes que consultar con la persona que te venda la planta.

Para el caso de que dejes tu flor expuesta al sol, toma en cuenta que se puede quemar o que su tierra se secará con mayor rapidez. Procura regarla unas 2 o 3 veces al día para que nunca se quede sin alimento.

Si notas que sus tallos se ponen débiles, que le salen manchas oscuras en las hojas o que hongos o moho en ellas, reduce el riego de inmediato, pues el exceso de agua las está matando.

Otro problema muy común por el que las plantas se ahogan y secan es porque la maceta en donde las tenemos no tiene un drenaje adecuado. Hay que adquirir macetas con orificios en la parte baja para que el excedente de agua se vaya y no cause problemas en la planta.

Por último, la mejor hora para regar es muy temprano, antes de que la temperatura se eleve. Los expertos mencionan que el mejor momento es entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando la tierra y el aire han alcanzado la temperatura mínima. Esto favorece a la planta, ya que se evapora menos agua y las plantas logran absorber la humedad vital.

AHORA LEE:

Plantas que repelen mosquitos y otros insectos de tu hogar

Bonsái: qué significa tener uno y cómo cuidarlo