Consejos para tener una buena relación con tus vecinos

Pasos para cultivar una buena relación con tus vecinos, sin importar su tipo de personalidad

La oficina del censo de Estados Unidos calcula que para noviembre de este año seremos 8 billones de seres humanos. Es la época en la que han habido más personas vivas, al mismo tiempo, habitando el planeta Tierra, por lo cual no es de extrañarse que existan crisis y retos que enfrenta la humanidad como: falta de agua, cambio irregular de clima, calentamiento global y, por supuesto, la sobrepoblación.

De acuerdo con World City Population, las ciudades más pobladas en el mundo son:

Tokio - 32,435,191 millones de personas. Delhi - 29,399,141 Shanghai - 26,317,104 Sao Paulo - 21,846,507 Ciudad de México - 21,671,908

Pero el resto de las ciudades grandes en México no están tan alejadas de la cifra de CDMX. A nivel país, la República Mexicana ocupa el 4to lugar en el ranking de países con más población, por lo cual, una cosa es segura: los mexicanos vivimos apretados o con poco espacio.

Foto: Unsplash

En las grandes ciudades mexicanas como CDMX, Monterrey y Guadalajara, atrás quedaron las grandes casas para las grandes familias de la época de los años 50, donde era normal tener 5 o 6 hijos por matrimonio. En esos años dorados todavía había mucho espacio, por lo cual era común ver estas construcciones con jardín y patio incluidos.

Pero eso ya no existe. Las casonas fueron reemplazadas por departamentos en edificios de todo tipo: desde pequeños condominios con cuatro pisos, hasta enormes conglomerados de departamento donde pueden caber incluso más de 200 familias.

Aprendiendo a convivir en condominio

Si eres millennial o centennial que vive en una ciudad, seguramente te tocará comprar o rentar departamento, por lo cual es importante aprender a vivir en condominio, así como a convivir con tus vecinos que, tanto pueden ser vecinos increíbles, como una pesadilla.

Pero como no podemos controlar quién o quiénes vivirán a un lado de nosotros, lo mejor es tener un plan de acción para tener una convivencia amena y que les permita a todos vivir en paz en su casa.

Foto: Unsplash

De hecho, vivir en armonía con los vecinos es tan importante, que incluso en Estados Unidos ¡hay un día dedicado al buen vecino! Como lees, cada 28 de septiembre se celebra en nuestro país vecino del norte el Good Neighbor Day, el cual comenzó en Montana en 1978, impulsado por un vecino que quería crear vínculos con las personas que vivían a su alrededor. Claro, nunca falta ese vecino acomedido y proactivo que organiza este tipo de celebraciones.

Decálogo de un buen vecino

En las películas y series estadounidenses de repente podemos ver que cuando una persona se cambia de casa, los vecinos de alrededor se presentan con el nuevo inquilino y le llevan algún regalo: una botella, una canasta con frutas o panes, entre otros detalles.

Obviamente en México no tenemos la misma cultura, pero en lo que tienen razón los estadounidenses es en la importancia de llevarnos bien con nuestros vecinos.

Ya sea que te acabas de mudar a otro sitio o que simplemente no te habías dado la oportunidad de llevarte mejor con tus vecinos, te dejamos algunos consejos para que inicies esta relación vecinal con el pie derecho:

1. Apréndete su nombre.

Sí suena muy básico, pero hace toda la diferencia. No es “el de 501”, ni “la vecina del 304”; referirse a la persona por su nombre lo hará sentir más personal, además de que es el primer paso hacia una relación -de menos- cordial.

2. Salúdalos.

Cada vez se va perdiendo más el simple gesto de cordialidad que es darle los buenos días, tardes o noches a nuestros vecinos. Ya sea que estamos inmersos en nuestra rutina diaria o que nos de pena saludar, lo cierto es que no nos quita nada y nos puede enriquecer mucho saludar a las personas en general. Así que ya no finjas que buscas algo para “no darte cuenta” de que el vecino o vecina pasaron a tu lado.

3. Fíjate en los detalles.

No significa que tengas que saber todo de tu vecino, pero a veces vemos, pero no miramos. Es decir, no notamos cosas del tipo, ¿sabes cómo es la mochila, bolsa o portafolio de tu vecino? Quizás él siempre sale con la misma gorra o usa la misma chamarra de mezclilla. Saberlo te permitirá devolver sus pertenencias si algún día las pierde. Imagínate regresar algo que ya daban por perdido, solo porque sabían a quién pertenecía.

4. Llévate bien con su perrito.

Los hijos son sagrados, y las mascotas también. Una manera casi infalible de una buena primera impresión con tus vecinos es asegurarte de caerle bien a su perro que, obviamente, es el más consentido de la casa. Si su perro se pone feliz de verte, definitivamente eso creará un acceso directo al corazón de su dueño, es decir, de tu vecino.



5. Confianza: la clave de todo.

Sentirse seguro en casa también incluye tener un buen vecino, y esto se crea construyendo la confianza de a poco. ¿Cómo crear un lazo de confianza? Con simples actos como cuidar la casa del otro si el dueño llega a salir. Avisar si algún extraño rondaba por la calle o dentro del edificio; decir si escucha ruidos extraños cuando no estás; o simplemente que prendan las luces y corran las cortinas para que parezca que siempre hay alguien. También pueden recibir tus paquetes o cuidar a tus mascotas en tu ausencia.

Ya cuando la confianza entre ustedes sea más sólida, si tienes un dispositivo de casa inteligente como Ring, puedes darles acceso temporal a tus cámaras de seguridad con la función “Usuarios compartidos”. De esta forma, cuando el dispositivo detecte movimientos o ruidos, tus vecinos recibirán una notificación y podrán ver en vivo qué pasa en tu patio o en alguna habitación; en caso extremo, incluso pueden activar las luces y/o sirenas de la casa de forma remota, en caso de que sea necesario y si tu no escuchaste las alertas a tiempo.