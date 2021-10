Consejos para tener una tranquila y familiar cena de Thanksgiving

Te pasamos estos consejos para preparar el pavo, las guarniciones y poner la mesa para una perfecta cena de Thanksgiving 2020.

Si quieres preparar un pavo para el Día de Acción de Gracias y poner un menú ganador, te pasamos algunos tips que te ayudarán a obtener un resultado ideal. ¡La cena de Thanksgiving está lista!

1. El pavo: un elemento importante para tu cena de Acción de Gracias

Hacer el pavo perfecto puede tomar un par de pruebas previas, pero eso no significa que no puedas prepararlo desde casa y lucirte con un increíble platillo.

Si vas a comprarlo y elegirlo directamente en el supermercado, toma en cuenta para cuántas personas será. Por ejemplo, un pavo crudo de 10 kilos queda en 5 a 6 kilos cocido y alcanza para hasta 18 personas. Busca pavos de 7 kilos para que rinda lo suficiente y así no haya desperdicio.

Pavo tradicional

El chef Miguel Sánchez Barrios, de Pinche Gringo BBQ, recomienda fijarse en el color: el pavo inicia con un color oscuro y verás cómo las especias también se oscurecen. Conforme se cuece, cambiará de tonalidad y tendrá un rojo muy oscuro tipo caoba.

Miguel también comenta que cuando pases el pavo a la pavera, añadas mantequilla para que se conserven los jugos, y con estos mismos se cocinará lentamente y agarrará más sabor.

(Foto: Getty Images)

¡Y muy importante! Una vez en la pavera, tápalo con aluminio. Si lo tapas con plástico, el pavo sudará y las especias se «enmolarán». Puedes cubrir un tanto más a las alitas y piernas para que queden doraditas.

El chef hace énfasis en la ¡paciencia! Hacer el pavo toma su tiempo, así que asegúrate de iniciar con su preparación en el horario que te convenga (a veces por la madrugada). De igual manera, la opción de optar por raciones de pavo es muy útil.

2. Las guarniciones: acompañamientos sabrosos

En PGBBQ nos pasaron un excelente tip para elevar la jugada de tu puré de papa: usa reducción de los jugos de la carne (la que tengas, ya sea pavo, brisket y demás) para añadirlo a la preparación del puré.

El stuffing o relleno puedes servirlo a parte, ¡y es delicioso! El relleno consiste básicamente en pequeños trozos de pan cortado junto con otros ingredientes. Nos contaron que hay un elemento destacado en su stuffing y que puedes añadirlo a tu cena: orejones en chabacano. También lleva proteína, como salchicha hecha en casa, arándanos y zanahoria.

(Foto: Getty Images)

3. Mesa para celebrar Thanksgiving

Así como la comida del Día de Acción de Gracias es una suerte de fusión de aromas, sabores y texturas, puedes decorar con tu mesa para realzar esta diversa sensación.

Puedes poner diferentes centros de mesa. Todos los invitados tendrán todo tipo de ángulos atractivos para observar mientras comen. Juega con flores, hojas y ramas secas, frutos colgantes, velas sobre una base y todo tipo de jarrones de vidrio.

(Foto: Pinterest)

Sé fiel a una misma paleta de color. Aprovecha el furor del otoño para destacar los colores café, verde oscuro, naranja, amarillo oscuro y rojo quemado.

¿Prefieres mantenerlo simple? Pon como centro de mesa calabazas pequeñas y alrededor unas cuantas ramas delgadas para crear textura sobre la mesa. Deja que el resto de la vajilla haga la magia complementaria.

4. ¡Seres queridos reunidos! Bajo las debidas medidas de seguridad e higiene

Comprendemos que las cenas y visitas no son como antes, pero eso no impide que sientas el cariño hogareño al transmitir amor a través de la comida. Como bien dice Dan Defossey, CEO de PGBBQ, «el Thanksgiving no tiene nacionalidad», es un momento para compartir y recordar, mantenerse agradecido por el presente y conmemorar una fecha tradicional.

(Foto: Getty Images)