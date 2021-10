David Beckham “reclama” a Victoria por uno de sus atuendos más ridículos

La diseñadora Victoria Beckham compartió en su cuenta de Instagram un antiguo video grabado en algún momento de la década de los 90 en el que aparece entrevistando a su marido David y preguntándole qué hizo que se enamorara de ella.

La respuesta del antiguo futbolista -«No podría mencionar una sola cosa, fue todo, el paquete completo»- sigue consiguiendo arrancarle una sonrisa a la ex Spice Girl a día de hoy, pero lo que realmente llamó la atención al futbolista retirado cuando vio la publicación fue la ropa que él llevaba en ese momento.

Para ser justos, es cierto que su atuendo no pasaba precisamente desapercibido y conseguía hacer sombra incluso a Victoria, que se había decantado por unos jeans y una especie de corsé negro relativamente discreto. David, por su parte, había optado por atarse un pañuelo rojo a la cabeza para esconder su pelo y abrigarse con una sudadera oversize de color blanco bajo un chaleco rojo.

«Creo que esto fue durante mi fase de ‘boy band’. ¿Por qué TÚ me dejaste ponerme algo así?», bromeó en la sección de comentarios para responsabilizar a la entonces estrella del pop de su aspecto.

No es ningún secreto que Victoria era el cerebro tras muchos de los looks más famosos de la pareja, sobre todo los que implicaba que se vistieran a juego, pero ella no reniega de ninguno de ellos y prefiere centrarse en los buenos recuerdos que le traen.

«Qué bonito. Te quiero, David», le confesó a su atractivo esposo en Instagram.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images