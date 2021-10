De Diana a Isabel: vestuario clave en la temporada 4 de ‘The Crown’

‘The Crown’ también demuestra el poder de la moda en las mujeres más poderosas de Inglaterra. Te contamos más sobre los vestuarios de la afamada serie de Netflix

¿Es The Crown una de las series más caras en la historia? Considerando que Netflix ha invertido 140 millones de euros en su realización, dictaminaría que sí. Por capítulo, son 14 millones que en su mayoría se gastan en vestuario. Y no podía esperarse menos, sabiendo que es el retrato de la familia real más opulenta en Reino Unido.

Benjamin Caron dijo en un behind the scenes que la cuarta temporada de The Crown «es de las mejores» por el hecho de que estarán Diana Spencer y Margaret Thatcher.

Cómo recrear a Lady Di de pies a cabeza

El vestido que dirigió todas las miradas a la nueva temporada, es el del día de su boda. Este impresionante diseño fue creado en la vida real por David y Elizabeth Emanuel. La producción de la serie se acercó a los diseñadores para consultarlos sobre los bocetos y patrones, así harían uno a la medida para Emma Corrin, quien da vida a Diana. Declaró que «tenía un equipo de 10 personas solo para ayudarme a ponérmelo».

Foto: Netflix/ Getty Images

También está el vestido del ensayo de su boda, uno azul, largo y floreado. Gracias a que la serie que abarcará las actividades de la joven pareja de Carlos y Diana veremos también un traje amarillo para la gira por Canadá en 1983.

Foto: Netflix/ Getty Images

Isabel II, reina que también se convirtió en icono de la moda

Para la temporada 4, estará Olivia Colman en el papel de la monarca, quien lejos de ser la jovencita nerviosa por reinar, ahora se envolverá en mayores tramas políticas junto con la primera ministra. Todo ello de la mano de una serie de atuendos particulares.

(Foto: Captura / Netflix)

Amy Roberts, la diseñadora que encabezó el vestuario desde la temporada 3, mencionó que de ahora en adelante (con Colman) «todo sería color». Sue Crawshaw, jefa del taller de vestuario, comentó que se hicieron hasta 80 trajes para la reina.

Margaret, la rebelde de los colores vibrantes

Roberts señaló que para la reina buscaron una paleta de tonos «tiernos» y pasteles. Mientras que para su hermana, la princesa Margarita interpretada por Helena Bonham Carter, habría mayores particularidades.

(Foto: Captura / Netflix)

En entrevista con Daily Mail comentó: «Margarita no tiene ningún papel en la monarquía, así que intentábamos decir esto con el color. Con patrones más locos y una especie de excesos. Abrigos de piel junto a la alberca, fumando y escondiéndose detrás de los lentes de sol».

Margaret Thatcher y una imagen de la mujer poderosa

Gillian Anderson llevará el papel de la ex primera ministra, una mujer que adoraba el terciopelo, los zapatos de tacón y los botones. «La Dama de Hierro» llevaba su imagen con cuidado y minuciosidad.

(Foto: Captura / Netflix)

Asistentes personales han declarado que «detestaba los pantalones», y cuando iba de viaje procuraba que el color de los vestidos tuviera un mensaje. Por ejemplo, cuando visitó Polonia y usó verde, o en Israel y llevó azul celeste y blanco como la bandera.