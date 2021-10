De Isabel II hasta Lady Di: así es el cambio de actores en ‘The Crown’

Descubre cómo han evolucionado los actores en The Crown y el desarrollo que ha tenido cada personaje en una de las series más vistas en Netflix.

Si eres de los que sigue al pie de letra The Crown desde su estreno en 2016, seguro ya sabes cómo funciona. Pero si recién te unes a la partida, ¡bienvenido! Posiblemente hayas notado que no todos los actores son los mismos cada dos temporadas, pero no hay que temer. Te dejamos con una breve recapitulación del cambio de los actores con los principales personajes en The Crown. Así no perderás el hilo y disfrutarás de la biografía del reinado de Isabel II.

Temporada 1 y 2. La joven realeza: Isabel II, Felipe de Edimburgo, Carlos, la princesa Margarita y Churchill

De entrada, la reina Isabel II es quien (evidentemente) saldrá más veces en la serie. Pero no es la excepción para que cambien a su intérprete. En la primera y segunda temporada vimos a la monarca en la actriz británica Claire Foy. El histórico «tenemos una nueva soberana, joven y mujer».

Salen los inicios de cómo Felipe de Edimburgo, interpretado por Matt Smith (Dr. Who) renuncia a sus títulos reales para casarse con Isabel II.

La británica Vanessa Kirby se llevó un BAFTA a Mejor Actriz de reparto por interpretar a la princesa Margarita, hermana de Isabel II. Mientras tanto, está el actor estadounidense, John Lithgow, como Winston Churchill en aras de su reelección como primer ministro, luego de seis años fuera del gobierno.

Temporada 3 y 4. Los años agitados: llegan Diana y Margaret Thatcher

Olivia Colman no es ajena a la monarquía vía cinematografía. Ganó un Oscar por su papel como la reina Ana en The Favourite. Para la tercera y cuarta temporada de The Crown se convierte en Isabel II. En una entrevista con Sunday Mirror aseguró que teme que a la monarca de 94 no le gusta su interpretación y termine «por odiarla».

Tobaias Menzies llenó los zapatos de un Felipe de Edimburgo más maduro. Una de las escenas que merecen recordarse es la reunión privada que tuvo con los astronautas del Apolo 11, con Neil Arsmtrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Pero eso solo ocurrió en la serie, porque en la vida real esta velada se dio con Felipe e Isabel.

Helena Bonham Carter llega en el papel de Margarita, la princesa que en su primer viaje a Estados Unidos, en 1965, se juntó con personajes de Hollywood —de Sinatra a Hitchcock—.

El príncipe Carlos es ahora interpretado por Josh O’Connor, se presentan desde la ceremonia de investidura de 1969 hasta la presión por encontrar esposa. Y aquí llega Emma Corrin, de 24 años, como Diana, cuya réplica del emblemático vestido de novia necesitó de 10 personas para que la joven actriz lo usase.

El desempeño de Lithgow como Churchill siguió dando frutos en estas temporadas, hasta la muerte de la figura política, en 1965. Y el personaje que poco a poco acaparó pantalla y atención, fue Gillian Anderson y su gran semblanza con Margaret Thatcher.

Temporada 5 y 6. El retrato de los dos miles y mucho Lady Di

Ahora la reina será interpretada por Imelda Staunton, y Jonathan Pyrce será el duque de Edimburgo. Leslie Manville tendrá el papel de la princesa Margarita y para el príncipe Carlos estará Dominic West. Elizabeth Debicki, la actriz australiana de 1,90 m, llevará el papel de Diana.

Anteriormente, solo estipularon hasta la quinta temporada, pero Peter Morgan, creador de The Crown, afirmó que harían la sexta para «brindar justicia a la riqueza y complejidad de la historia» —vía Forbes—. A quienes definitivamente no veremos serán a Harry y Meghan. ¿Te habría gustado?