De cuarentena: Consejos para mantener una buena salud mental

Durante las últimas semanas hemos hablado mucho de las medidas preventivas que debemos adoptar para evitar el contagio de coronavirus; pero otro aspecto, igual de importante que tu salud física, es tu salud emocional.

La naturaleza del ser humano no es estar confinado, y si a esto le sumamos el temor a salir y contraer el COVID-19, la preocupación por nuestros seres queridos, los planes a futuro que hemos tenido que cancelar y la incertidumbre por lo que pasará en los próximos meses, la situación puede tornarse muy inquietante.

Muchas personas pueden presentar desde trastornos «tratables»como ansiedad, miedo, irritabilidad y nerviosismo, hasta otros más severos como insomnio, claustrofobia, falta de concentración y rendimiento e, incluso, estrés postraumático.

Recuerda que para que tu sistema inmunológico esté fuerte, también debes sentirte bien mental y emocionalmente. La enfermedad por estrés es una realidad, y hoy, más que nunca, debemos reducir ese riesgo al mínimo.

¿Cómo mantener la calma en medio de la crisis?

1. Es una situación temporal. Aunque las noticias que escuchamos todos los días presentan un escenario muy desalentador, casi apocalíptico, la realidad es que la pandemia del coronavirus pasará, todos los países que han atravesado la contingencia están saliendo poco a poco con el apoyo de todos los ciudadanos. Tranquila, esto también acabará.

2. Haz una pausa de las noticias en internet. Está muy bien que recurras a los medios digitales para emplear tu cuarentena distrayéndote, aprendiendo cosas nuevas o para mantenerte en contacto con el mundo, pero recibir demasiadas noticias al día acerca de lo mismo puede generarte pánico y ansiedad.

(Foto: Pexels)

Procura darte tiempos de «desintoxicación» y aprovecha este tiempo de confinamiento para reencontrarte contigo mismo y con tu familia. Algo bueno saldrá de todo esto.

3. Aislado no quiere decir distante. El que no puedas ver a tus familiares o amigos no quiere que no puedes hablar con ellos y saber cómo están. Realiza videollamadas, escribe mensajes, habla por teléfono y no pases mucho tiempo sin comunicarte con alguien. Te ayudará a sentirte presente en la vida de los demás.

(Foto: Pexels)

4. Mantente productivo. Trabajar te mantendrá ocupado una buena parte del día, para el resto, realiza actividades que te ayuden a estar en movimiento y que le aporten algo a tu vida como aprender algo nuevo, limpiar y ordenar tu casa, hacer ejercicio, etc.

5. Reconoce tus emociones. Cuando sientas que estás por tener un ataque de ansiedad o pánico, realiza ejercicios para mantener la calma, uno puede ser la meditación, respirar, poner música, ver videos divertidos o hablar con alguien para desahogarte.

(Foto: Pexels)

Un tip muy útil es mantener concentrada tu mente en otra cosa hasta que recuperes la calma, por ejemplo, buscar 5 objetos rojos en tu habitación, luego 5 objetos verdes, 5 azules… apenas te des cuente, la crisis habrá pasado.

Por último, no olvides que siempre puedes recurrir a ayuda profesional en caso de que lo sientas necesario. No eres el único que se siente así por la cuarentena, pero de cada uno depende que el tiempo de aislamiento traiga consecuencias positivas para nuestra vida.

¡Mucho ánimo!

Por: Redacción Vanidades con información de la OMS