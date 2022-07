Decora el cuarto de los niños de forma fácil y económica

Como padres queremos darles lo mejor a nuestros hijos y parte de eso es verlos crecer felices en las habitaciones que pensamos para ellos: ese refugio al que siempre pueden volver, sentirse seguros, amados y rodeados de todas las cosas que les gustan.

En esencia se trata de crear espacios llenos de estímulos que nutran a los pequeños de la casa, y Elena Talavera, interiorista y fundadora del Estudio Elena Talavera, comparte algunas de las ideas a las que ella recurre constantemente.

Cómo debe cambiar la habitación de un niño según su edad

Si la edad lo permite, involucra a los niños en el proceso de decorar su cuarto, a fin de cuentas serán ellos quienes pasan tiempo ahí.

Las necesidades de los niños cambian más o menos cada siete años y éste es un buen parámetro para saber cada cuánto hay que ajustar. A los siete dejan de ser bebés; a los 14, de ser niños, y a los 21, de ser adolescentes. Cada etapa implica distintos intereses que deben reflejarse en su habitación.

getty

Ideas para acomodar los libros y juguetes de los niños

Acércalos a la lectura colocando sus libros en entrepaños a su altura, donde puedan verlos, escogerlos y sacarlos con facilidad. Lo mismo pasa con los estantes de juguetes, considera la estatura de los niños al instalarlos; que puedan tenerlos a la mano, divertirse y guardarlos sin problema.

@littlecami/@pbmodernbaby

Sillas y mesitas en los cuartos de los niños

Otro básico es una mesita con sillas en las que puedan sentarse a hacer distintas actividades, por ejemplo, armar un rompe-cabezas. Procura que cuenten con superficies para jugar, pintar o hacer un poco de tiradero sin que eso te moleste. Cuando el lugar lo permita, pinta un muro con pintura de pizarrón para que puedan explayarse.

Una vez sentadas estas bases, podemos concentrarnos en reflejar sus gustos musicales, deportivos y artísticos o representar a sus personajes favoritos en los muros; hay un montón de imágenes y libros que pueden ayudarte a dar un toque personal. Y como siempre es fundamental reconocer los éxitos de nuestros hijos, exhibe los reconocimientos y trofeos que han conseguido.

Escritorio en el cuarto de niños

Si puedes colocar un escritorio, no lo dudes; eso sí, revisa que tenga luz para leer y trabajar sin cansarse y que no esté contra la pared para que no se sientan castigados, una idea es acomodarlo junto a una ventana.

Cómo acomodar la cama en el cuarto de niños

La cama es el mueble más importante y un truco en espacios reducidos es colocarla a lo largo de la pared, para emular un sofá, el cual puedes decorar durante el día con cojines de distintos colores y formas.

Las nido, con una segunda cama oculta, también son ideales en lugares mini, existen unas divinas que, incluso, tienen espacio de almacenamiento extra, ¡un must! Mientras que las Montessori, casi al ras del suelo, facilitan que los niños se suban o bajen, y que todo sea simple para ellos.

De hecho, el método Montessori es genial para decorar y estimular a los peques a que experimenten con elementos como espejos a su altura, estanterías de formas originales que incentiven su imaginación, pizarrones o un maravilloso rincón de lectura.

@wiwiurka_mx/@ramonawoodtoys

O manda a hacer una cama a la medida de tus hijos, será más barato que comprar una y la puedes personalizar tanto como quieras, no olvides tomar bien las medidas para que todo fluya con armonía.

Ideas para decorar la habitación de los niños

¿Algunas ideas deco que les van a encantar? Personaliza las paredes con letras o mensajes, banderines, guirnaldas o vinilos geniales. Añade originalidad con un tapete o lámparas lúdicas. No olvides que las decoraciones nórdicas, ultrafemeninas, náuticas o con temática de Safari continúan en tendencia, igual que los tonos pastel, un acierto, siempre.

Mantén la habitación en orden al incluir pocos elementos decorativos y juguetes, pero llenos de estilo y, sobre todo, que los pequeñitos usen y adoren. Y los tipis han llegado para quedarse, ya que resultan ideales para que los niños se relajen, lean o tomen una siesta.

getty

Además de colocar cuadros que les ayuden a apreciar la belleza del mundo, enmarca los dibujos de tus hijos. ¡Se sentirán orgullosos! Si adoras el estilo nórdico, usa mucha madera natural y elige accesorios en tonalidades blanco, negro, gris y toques pastel.

Por: Daniella Cepeda, entrevista con Elena Talavera.