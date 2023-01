Decoración de terraza moderna: cómo arreglarla y aprovechar el espacio al máximo

Pasar tiempo respirando aire fresco y sintiéndonos parte de la naturaleza es un ejercicio que podemos hacer en casa, te enseñamos a decorar tu terraza moderna para logarlo.

Decoración de terrazas modernas

Hoy día más que nunca sentimos la necesidad de pasar tiempo en exteriores, por eso, ambientar tu balcón o terraza se convirtió en una prioridad de decoración. Hablamos con Germán Velasco, arquitecto y embajador de Pottery Barn, para que nos guiara en esta misión.

“Lo primero que debes hacer es dimensionar el espacio para que los muebles quepan bien, no importa que el área sea pequeña, tiene que sentirse espaciosa”, asegura el experto, “no vayas directo por un asador, puede ser desde una mesita con dos sillas hasta una sala o bar para un espacio grande”.

El segundo elemento a tomar en consideración es el material de nuestros objetos, “tanto en pisos como en mobiliario tienes que verificar que sea resistente para que no te lleves una sorpresa con el clima. Además, es necesario que las telas y tapetes se puedan lavar y que no se vayan a despintar o romper en unos meses por el uso en intemperie”, sugiere Germán.

Elige muebles de exterior con tejidos tratados para repeler el agua y resistir el moho, sin importar las condiciones climáticas. Los tonos vibrantes aportarán alegría al instante. ¿Tu terraza es petit? Opta por accesorios en tonos neutros (beige o arena), que capten la luz. No debe faltar el encanto de las flores, como lavandas, margaritas, petunias, hortensias o geranios.

Ideas de terrazas para casas

“Decide qué te gusta haciendo un ejercicio de investigación con fotografías. Ve qué combinaciones te atraen; imagina el área; analiza qué tanta luz necesita; qué sientes; si hacen falta colores más claros, oscuros, muebles más grandes... conoce tu espacio”. Luego haz un ejercicio de prioridades y decide qué es lo más importante para ti, lleva a cabo una selección guiándote por tu presupuesto. “Invierte más en lo que más vas a utilizar, por ejemplo, un sillón, pero también en uno que otro detalle de decoración que te encante, ¡se vale!”.

Sin importar el tamaño del que dispongas, es vital hacer que el exterior se integre al interior. La vegetación nos ayuda a interconectar las dos áreas. Poniéndola afuera y adentro puedes crear un espacio único y fluido. “Las plantas de todos los tamaños viven un boom, el jardín entró a la casa”, explica Velasco.

Para crear una atmósfera acogedora, es indispensable una buena iluminación, “usa no sólo luces técnicas para funcionalidad, sino las de ambiente, como lámparas de pie y velas. La luz blanca es artificial y modifica los colores, la natural es cálida, así que te relaja y te da paz. Combina un poco de todo”.

Finalmente, sé procolor. “No vemos la vida en blanco y negro, la naturaleza tiene tonalidades, en nuestro ADN mexicano existe, y no hay por qué asustarnos de ello. Entre más grande sea el área es más fácil poner colores, en un espacio pequeño intenta no mezclar tantos para que no se vea saturado”. Experimenta combinando tonos y ve cómo se ven en la naturaleza, si funcionan en ella, lo harán en tu casa.

Tendencias para exteriores