Demi Lovato y la canción que saca una semana después de terminar con su novio

¿Qué harías al romper con alguien? Demi Lovato sacó ‘Still Have Me’, polémica canción después de terminar con Max Ehrich.

El drama que protagoniza Demi y Max Ehrich tras su rompimiento no deja de resonar en las redes. Ahora, una semana después de terminar con el compromiso, Demi Lovato sacó una canción que resulta reveladora ante la situación.

Fue evidente que la ex pareja terminó cualquier tipo de relación tras borrar las fotos que tenían juntos. La cantante ha expresado que se siente apoyada por sus fans y amigos, acción que demostró a través de un tuit.

Y así como mencionó en Twitter que «no podía dormir», usó la misma excusa para Instagram, finalmente revelando la canción del momento: Still Have Me. El inicio y la letra inician con tinte melancólico, acompañado del piano: I’m a mess and I’m still broken. But I’m finding my way back. And it feels like someone’s stolen all the light I ever had.

Una revista de espectáculos rescató algunas declaraciones de Max en un Instagram Live sobre la nueva canción de la ex estrella de disney. «Es una experiencia surrealista que no le deseo a nadie, porque ninguna persona merece sentirse así» y «Acabas de perder a alguien que te quería completamente por lo que eras».

Otra revelación es que la cantante de 28 años aparecerá en los Billboard Music Awards 2020, mismos donde se cree interpretará su nuevo y nostálgico single.