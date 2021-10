Dile SÍ al dinero

Los obstáculos a vencer cuando se trata de alcanzar la holgura y estabilidad financiera, son demasiados. Sí, es verdad que a veces el camino es cuesta arriba y sinuoso, por ello autores de best sellers, como T. Harv Eker (Los secretos de la mente millonaria), Robert Kiyosaki (Padre rico, padre pobre) y hasta personalidades del calibre de Oprah Winfrey, afirman que el primer paso para hacerse rico es desmontar la mentalidad orientada a la escasez.

Y es que, por un lado, anhelamos dinero para cumplir nuestros sueños y vivir con tranquilidad, y por otro, asociamos la prosperidad con estereotipos reprobables como el materialismo, el egoísmo o la banalidad y, en muchas ocasiones, tendemos a verla con desprecio y miedo.

Así, sin darnos cuenta, nos alejamos de la abundancia. Y en ocasiones ocurre que, aun teniendo varios ceros en nuestra cuenta bancaria, esta ideología nos impide disfrutarla con plenitud.

Un nuevo horizonte

Por fortuna, es posible desarrollar un enfoque diferente: la conciencia de prosperidad. La experta en creación consciente Boni Lonnsburry la define como el lugar desde el cual la relación con el dinero se torna sana, cálida y fluye con facilidad.

“Lejos de ser una montaña rusa de amor-odio, puede convertirse en un aspecto natural y orgánico en nuestra vida”.

La psicología la explica como un tipo de mentalidad en la que se anclan creencias, pensamientos y sentimientos que, a su vez, promueven actitudes y acciones para que el dinero fluya de manera constante y suficiente.

No se trata de establecer metas ni trazar estrategias para obtener dinero; implica algo más poderoso. “Al marcarnos un objetivo lo hacemos desde nuestro lado racional. En cambio, una real conexión con la conciencia de prosperidad tiene otro tipo de energía”, dice Lonnsburry.

Viene de una convicción profunda que emana del interior, se nutre de la emoción y explota en una actitud de seguridad de estar conectadas con la bonanza.

Una mente exitosa

Para acceder a ella, en primer lugar debes revisar tus creencias respecto al significado del dinero en tu vida. Una vez detectado lo que te aleja de él, camina a su encuentro. ¿Cómo? Realizando los ejercicios que te proponemos.

(Foto: Pixabay)

De pobre a millonario

Un ejemplo claro de una conciencia de prosperidad desarrollada es Aristóteles Onassis.

Aunque de origen pobre, siempre se comportó como una persona pudiente. Asistía a restaurantes elegantes aunque solo le alcanzara para beber una copa, se endeudaba con tal de vestir bien y su comportamiento y hasta sus galanteos eran propios de alguien adinerado.

Su actitud lo llevó a convertirse en multimillonario. “Aunque no tuviera dinero, sabía que pertenecía a este mundo”, dijo alguna vez. Su seguridad

creó su conexión con la abundancia.

Y en lugar de lamentar su pobreza, canalizó su energía al dar pasos firmes hasta llegar a donde pertenecía.

Puedes tener éxito financiero o pretextos. Elige, no puedes poseerlos a los dos”. -Jen Sincero, escritora estadounidense y coach de éxito

El método para conseguirlo

Paso 1

Desentraña tu relación con el dinero

Responde lo siguiente:

¿Piensas que en el fondo la gente pobre es más feliz que la rica?

¿Sientes que generar mucho dinero le toca a tu padre o a tu esposo?

¿Te percibes incapaz de hacer capital porque no es lo tuyo?

¿Crees que para obtenerlo hay que trabajar mucho y sacrificarse?

¿Estás convencida de que tus finanzas dependen de factores externos?

¿Vienes de una familia que no ha conocido la prosperidad?

¿Piensas que enfocarte en el dinero hará que descuides a tu familia?

¿Crees que es un bien limitado y algún día se acabará?

¿Amasar una gran fortuna podría alejarte de tu esencia?

Paso 2

Analiza tus resultados y ¡dales la vuelta!

Una vez localizado el problema, ubica qué ideas y emociones te genera y cómo te hace actuar. Ponles nombre, rastrea su origen y toma conciencia del modo en que éstas te han saboteado. Por último, cuestiónalas y desmóntalas. Decide cómo, por qué y para qué revertirlas.

Paso 3

Cultiva tu conciencia de prosperidad

La plasticidad cerebral es tu mejor aliada para reconfigurar el cableado de tu inconsciente. Con estas sencillas acciones, crearás conexiones neuronales que te conducirán a tu nueva realidad financiera.

•Escribe frases que te den seguridad, te motiven y rompan tus creencias negativas. Ponlas a la vista en tu casa.

•Genera una imagen ambiciosa de ti misma. A lo largo del día cierra los ojos y regresa constantemente a ella.

•Busca en tu familia ejemplos de personas adineradas con quien te puedas identificar y cuyo ejemplo seguir.

•Rompe los mandatos del no puedo, no tengo, no debo y entrégate al quiero ¡y lo haré! Emprende el reto de 21 días “reando abundancia” de Deepak Chopra (deepakchoprameditacion.es) y dedica unos minutos diarios a la revisión de las creencias contrarias a la prosperidad y fomenta las que la favorecen