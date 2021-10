Directo en la nostalgia. La historia detrás del nuevo lipstick de Victoria Beckham

La empresaria recuerda sus orígenes como Spice Girl. Lo que hay detrás del lanzamiento de Posh, el lipstick de Victoria Beckham

¿A cuál de las Spice Girls le decían Posh Spice? Así es, a Victoria Beckham. Esta diseñadora de moda, empresaria y cantante británica dejó entrever mucha nostalgia en redes. Fueron varias publicaciones que remitían a los viejos tiempos de la música pop de los casi dosmiles. ¿Razón para hacerlo? El lanzamiento del nuevo lipstick de Victoria Beckham que lleva como nombre Posh.

#PoshIsBack, lo nuevo de Victoria Beckham Beauty

El hashtag oficial es #PoshIsBack, y se trata de una colección de lápices labiales en diferentes tonos que aluden a la antigua carrera de Victoria como artista y dueña de escenarios. La parte nostálgica inicia con la promoción a partir de una escena de Spice Girls: The Movie (1997), cuando Victoria le dice a sus compañeras: «Tuve exactamente el mismo sueño, pero el mío fue mucho mucho peor. Verán… tenía cabeza, pero sin maquillaje».

Esta fue la primera advertencia de que una línea de maquillaje vendría, el resto de la emoción aumentaría mientras daba más detalle de qué se trataba #PoshIsBack. Después de compartir una foto en flor de su juventud, la esposa de David Beckham compartió las razones de nombras así a esta línea.

¿Por qué ponerle Posh? Una historia de remembranza

«Me apodaron Posh en 1996 durante una comida con Peter Loraine de Top of The Pops Magazine y el resto de las Spice Girls. No puedo decir que esta habría sido mi primera opción ideal, pero crecí en ella en mis propios términos. Yo era joven y tímida, y ser Posh me ayudó a encontrar mi estilo, confianza y voz».

Añadió la parte de cómo se distanció de la agrupación y, por ende, del apodo. Esto porque «quería encontrar mi propia dirección». Declaró que llegó el momento de mirar al pasado con apreciación: «Posh cambió el curso de mi vida, abriendo puertas para que vaya tras mis sueños».

¿Qué significa el lipstick Posh para Victoria? «Es el lápiz labial que me ha dado la confianza que necesito y un toque picante extra», agregó. En un video de Instagram grabado con ayuda de David, la empresaria dio un pequeño tour por los tonos que tendrán estos lipsticks. Además, como bonus, explicó cómo hacer el efecto nude perfecto.