Drew Barrymore en ‘The Drew Barrymore Show’

La actriz, Drew Barrymore, llega con The Drew Barrymore Show, un talk show y su primer programa de entrevistas para hablar sobre la vida.

Actriz, directora, productora, modelo y, ahora, host de un talk show. Drew Barrymore estrena The Drew Barrymore Show y con él inicia su primer programa de entrevistas. El line up acaba de anunciarse e incluye a diferentes estrellas de pantalla grande.

Una charla con el pasado: el inicio de este talk show

El trailer del programa dio un giro nostálgico, pues sale la actriz de 45 años entrevistando nada más y nada menos que a ella misma a los siete años. Este montaje digital se tomó del Tonight Show Starring Jonhy Carson de 1982 cuando «mini-Drew» fue entrevistada para platicar sobre su aparición en E.T.





El estreno oficial de The Drew Barrymore Show será el 14 de septiembre, fecha en la cual Cameron Diaz y Lucy Liu acompañarán a Barrymore en una reunión de Charlie’s Angels. ¡Pero las sorpresas no terminan ahí! Adam Sandler, actor con quien Drew estuvo en la película 50 First Dates, también saldrá a escena.

Programación para la semana de estreno

Variety, el portal de noticias, adelantó que entre el resto de invitados estarán Reese Witherspoon y Billy Eichner. Tanto la protagonista de Legally Blonde como el comediante estadounidense jugarán un juego llamado «¿A Drew Barrymore le gustaría eso?».

El mismo sitio afirmó que el 16 de septiembre Jane Fonda y Gabrielle Union se darán la vuelta al programa. Y para cuando Charlize Theron y Tyra Banks estén en el set, Drew participará en la campaña Share The Mic Now, un movimiento surgido en junio en contra del racismo hacia mujeres de color.

Billy Porter, cantante y galardonado con un Tony, hará un performance para el episodio del 18 de septiembre. ¡Agenda llena! El show es producido y distribuido por CBS y en el canal de YouTube tiene videos sobre cómo hicieron los episodios durante tiempos de coronavirus.