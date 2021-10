El ‘slow food’ te ayuda a regresar a los orígenes de la comida natural y tiene muchos be

En ocasiones, cuando echamos un vistazo al pasado, encontramos hermosos recuerdos, como aquellos en los que nuestros padres o abuelos nos preparaban deliciosos guisos con pocos ingredientes, ¡pero mucha sazón! Así llega la carta de identidad del slow food.

Pareciera que la comida sabía más rica e, incluso, era más sencilla. Y es cierto, pues antes la agricultura no incluía tantos químicos y los alimentos florecían de manera más natural.

El sociólogo italiano CarloPetrini es fundador del movimiento internacional Slow Food. Se propuso la hazaña de crear conciencia de que los alimentos sin maduración inducida, así como una cocina sin ingredientes procesados, es la clave para una vida saludable y longeva. Así lo expresó en su libro Slow Food Nation.

En ese sentido, Fabiola Ramírez lo secunda al sugerir que un buen menú familiar no necesita elementos elaborados, sino mejores insumos y la correcta interpretación de las etiquetas. Así entenderemos qué nos llevamos a la boca.

Para personalidades como Sophia Loren y Naomi Campbell la comida natural de origen comprobado es la razón de su aspecto sano por dentro y fuera. Así lo afirma la publicación Health & Wellbeing, donde algunas celebs han declarado que su buena apariencia se debe en gran medida al haber erradicado de su dieta productos procesados, edulcorantes y otras sustancias llamadas aditivas (las que potencian el sabor en los alimentos).

El propósito es mantener el organismo libre de componentes tóxicos, como algunos agroquímicos, auxinas sintéticas (hormonas para plantas diseñadas en laboratorio) y herbicidas peligrosos (glifosato).

Fabiola Ramírez señala que una vez que comprobamos la procedencia, debemos aprender a leer las etiquetas en los empaques.

La experta puntualiza que si una mayonesa o caja de galletas que adoren tus hijos o sobrinos, por ejemplo, tiene poco más de cinco ingredientes no naturales, es mejor no llevarlos a casa.

“Si no entiendes un ingrediente, no los consumas. Recuerda que tu cuerpo no necesita compuestos complejos para funcionar, esa clase de elementos deterioran tu desempeño y enferman a la larga”.