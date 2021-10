El actor ha estado tomando fotos de su esposa durante el segundo embarazo de esta, muchas de ellas poco favorecedoras, de cara a un nuevo proyecto llamado ‘Impromptus’

Tras haberse pasado buena parte de la cuarentena, en sus propias palabras, «molestando» continuamente a Eniko Parrish y viviendo forzosamente en la casita de invitados como consecuencia del hartazgo que llegó a sentir su esposa, el actor Kevin Hart anunció ahora que tan pronto como sea posible hará públicos los resultados de un curioso proyecto fotográfico llamado ‘Impromptus’ y que, básicamente, consiste en documentar de la forma más natural y espontánea posible el segundo embarazo de su mujer.

(Foto: Getty Images)

El curioso proyecto fotográfico de Kevin Hart y su esposa Eniko Parrish

El intérprete, cuál experto paparazzi, persigue y espía Eniko mientras ella trata de hacer una vida normal en su casa de California. Muchas de las fotografías que tiene de ella son poco favorecedoras, como reconoce él mismo, pero a su juicio representan a la perfección la forma en que muchas mujeres han llevado sus embarazos en esta pandemia.

Ya sea comiendo un sándwich, haciendo una siesta o viendo la televisión, Eniko se ha convertido sin quererlo en la mejor modelo con la que cuenta su famoso marido para retratar el lado más cotidiano y «bello» del embarazo, como aseguró Kevin en su última entrevista a programa Entertainment Tonight. Eso sí, todavía no se sabe si ella está tan satisfecha con la idea como su entusiasta marido.

Momentos únicos

«A lo largo de estos últimos meses, he estado esperando por esos momentos que no son necesariamente favorecedores o fotogénicos. He tratado de captarla dándole un mordisco a su sándwich o después de quedarse dormida en el sofá. Son esos momentos del embarazo que son muy bellos y normales. Voy a centrarme en esto porque estamos en casa y, francamente, yo no tengo nada mejor que hacer», explicó el artista.

