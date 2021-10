El ejercicio ideal para el objetivo que tienes en mente

Consultamos a dos entrenadoras de diferentes disciplinas para conocer cuál de éstas funciona mejor para cada zona del cuerpo. Andrea Larrañaga, coach de indoor cycling en Fever Club, y Daniela Méndez, coach en Epic Rise certificada para tratar a personas con lesiones o dolores crónicos y en entrenamiento funcional.

(Foto: Getty Images)

Para fortalecer piernas y glúteos

Esta zona del cuerpo es la que generalmente se busca tonificar en el caso de las mujeres; por eso, la recomendación de Daniela es combinar ejercicios de fuerza con otros de cardio de alta intensidad que eleven el ritmo cardiaco.

Una manera de lograrlo es con las clases de Epic Rise, en las cuales se trabaja sobre una máquina llamada Climber, una escaladora que activa todo el cuerpo pero que ayuda sobre todo a fortalecer las extremidades inferiores.

Los ejercicios más efectivos son sentadillas, desplantes, desplantes con pierna elevada, peso muerto y extensión de cadera. La sugerencia de Daniela es repetirlos cada semana durante varios meses para que el resultado sea visible y en las zonas específicas.

Para tonificar los brazos

Aunque no hay una cantidad mínima de peso al empezar a marcar esta zona, es necesario llevar los músculos a un agotamiento real y que de esa manera comience a aumentar la masa muscular.

Para lograrlo es necesario realizar muchas repeticiones y que cada ejercicio implique un esfuerzo, menciona Daniela. Para saber cuándo aumentar el peso, simplemente hay que observar si al realizar de 12 a 15 repeticiones con cierto peso no se necesita mucho esfuerzo ni se percibe cansancio, entonces es momento de aumentar el peso o cambiar a un movimiento más retador.

Es importante eliminar el mito que existe alrededor de las pesas; la concepción de que al cargar mancuernas el cuerpo dejará de verse ‘femenino’ es completamente falsa, inclusive hacerlo ayuda a quemar una mayor cantidad de calorías y es fundamental para tonificar y fortalecer los músculos, finaliza la coach.

Para el abdomen

Si quieres lograr un aspecto plano en esta zona, es crucial realizar ejercicios enfocados todos los días.

La sugerencia de Andrea es entrenar cuatro veces por semana durante un mínimo de 45 minutos para comenzar a sentir los cambios en el cuerpo. Los movimientos específicos que mejorarán el aspecto del abdomen son plancha, elevación de piernas, giros rusos (con o sin peso), abdominales, high knees.

En Fever Club, las clases de Strong, enfocadas a la fuerza, pero con bloques de cardio, ayudan a mantener el cuerpo en movimiento y tonificar. Acude con un especialista en nutrición para complementar el entrenamiento.

(Foto: Getty Images)

Tips de Daniela

• Asiste a clases que tengan coaches certificados, que corrijan las posturas y se aseguren de que estés realizando los ejercicios correctamente para evitar lesiones.

• Prueba diferentes ejercicios hasta que encuentres el que te guste, si no lo disfrutas no serás constante y no podrás ver cambios en tu cuerpo, la mejor disciplina es la que más te divierta.

• Percibe el ejercicio como una forma de nutrir tu cuerpo, mantenerte fuerte y saludable, no como un castigo o por culpa.

• Nunca es tarde para empezar, sin importar edad o condición física, crear nuevos y sanos hábitos siempre es posible.

Tips de Andrea

• Si buscas reducir el estrés, mejorar el ritmo cardiaco y disminuir la presión arterial realiza algún tipo de cardio como el indoor cycling, caminadora u otra alternativa.

Cardio vs. fuerza

– Reducir medidas = Cardio y fuerza

– Tonificar el cuerpo sin bajar de peso = fuerza

– Bajar de peso = Cardio

– Aumentar la masa muscular = Fuerza (con mayor peso en la carga)

– Eliminar celulitis = Más enfoque en la fuerza, pero no dejar de lado el cardio.

Por: Daniela Hinojosa / Foto: Getty Images