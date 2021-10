El emotivo adiós de Harrison Ford a Sean Connery; recordó una divertida anécdota

Tras la muerte de Sean Connery, que falleció el pasado sábado 31 de octubre a los 90 años, muchas han sido las figuras del mundo del cine que han mostrado sus condolencias. Uno de los últimos en hacerlo fue Harrison Ford, que coincidió con Connery en Indiana Jones and the Last Crusade. El protagonista de la saga de aventuras dedicó unas emotivas palabras de despedida al que fuera su padre en la ficción… a pesar de que Connery era tan solo era 12 años mayor que Ford.

«Él fue mi padre, no en la vida real… pero sí en Indiana Jones 3. No conoces el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una motocicleta rusa rebotando por una montaña llena de baches y curvas, y le ves retorcerse».

«Dios, lo pasamos bien. Si está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido amigo»,

Así se despidió Ford en un comunicado publicado por The Hollywood Reporter.

George Lucas, creador de la saga, también recordó al fallecido actor. «Sir Sean Connery, a través de su talento e impulso, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Llegó al público de varias generaciones, cada una un papel favorito de todos los que interpretó. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como padre de Indy», aseguró.

El cineasta destacó que la «cómica picardía» y «el aire de autoridad inteligente» de Connery compusieron un papel icónico en el que era capaz de pasar de la «severa reprimenda paternal» a «un abrazo de alegría».

«Estoy agradecido por haber tenido la suerte de haberlo conocido y trabajado con él. Mis pensamientos están con su familia», añadió.

Connery anunció su retiro de la actuación en 2006, su última película fue The League of Extraordinary Gentlemen estrenada en 2003. En 2007 el actor negó los rumores de que aparecería en la cuarta entrega de la saga, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, declarando que «la jubilación es demasiado divertida».

Por: Europa Press