El equipo detrás de ‘Ya no estoy aquí’, la película que arrasó en los Premios Ariel 2020

Los responsables de Ya no estoy aquí, la película más premiada durante los Ariel 2020 y de las más populares en Netflix.

«Goza la cumbia, gózala». En pleno 2020 se estrenó la película dirigida y escrita por Fernando Frías de la Parra, Ya no estoy aquí. El nombre de esta cinta fue protagónico durante la ceremonia de los Premios Ariel, y, además de llevarse la gran mayoría de los galardones (10 de 13), reconocieron el talento mexicano.

La película cuenta la historia de Ulises, un joven de 17 años inmerso en la subcultura «kolombiana» en Monterrey, Nuevo León. Esta cultura urbana tuvo apogeo en el dos mil y se caracteriza principalmente por los atuendos inspirados en cholos y la cumbia rebajada + vallenato.

Momento de conocer al equipo detrás de Ya no estoy aquí, obra estrenada en Netflix, y cómo fue que arrasó en la premiación a lo mejor del cine fuera de Hollywood.

Mejor Película, Mejor Dirección y Guion Original: Fernando Frías de la Parra

Nació en la Ciudad de México y estudió una maestría en Guionismo y Dirección en la Universidad de Columbia, en Nueva York. La ópera prima de Fernando Frías, Rezeta (2011) se llevó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Slamdance. Otra pieza galardonada fue Calentamiento local (2008) que obtuvo premio como Mejor Película Documental en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Con Ya no estoy aquí, Fernando retrató la cultura Kolombia de Monterrey y las vivencias envueltas con «la guerra contra el narco». Esta cinta que originalmente estrenó en Netflix también se llevó premio al Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Fotografía: Damián García

Se formó como cinefotógrafo en el CCC en la Ciudad de México y se especializó en Dirección de Fotografía en la ESCAC en Barcelona. Damián fotografió su primer largometraje en 2004, Más que a nada en el mundo, de Andrés León Becker y Javier Solar, mismo que fue nominado a Mejor Fotografía por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre la extensa lista de cintas que ha fotografiado están El Infierno de Luis Estrada, Güeros (Ariel a la Mejor Fotografía en 2015), Desierto (de Jonás Cuarón con Gael García Bernal) y Mr. Pig de Diego Luna.

Ya no estoy aquí se grabó en las colonias más peligrosas de Monterrey y en varios rincones de Nueva York.

Diseño de arte: Taísa Malouf Rodrigues y Gino Fortebuono

Tasía es brasileña y diseñadora de escenografía y producción con base en Nueva York. Tiene licenciatura en Comunicación Visual y Semiótica por la Universidad PUC de Sao Paulo y maestría en diseño para teatro y cine en NYU Tisch School of Arts.

Gino es un diseñador y director artístico originario de Brooklyn, Nueva York. Su primer trabajo como diseñador de producción fue el largometraje The Gift (2010). También ha sido reconocido por Rest in Power: The Trayvon Martin Story (2010), The Pharmacist (2020) y ahora Ya no estoy aquí.

Edición: Yibrán Asuad

Cuenta con más de 30 créditos a su nombre. Entre los documentales de su listado están La revolución de los alcatraces (2013), SUNKA RAKU Alegría Evanescente (2015), Somos Lengua (2016) y Rush Hour (2018). Dos piezas clave en el trabajo de Yibrán son 18 cigarrillos y medio (2010) y Güeros (2014), por la que fue nominado al premio Ariel de plata por Mejor Edición junto con Voy a explotar (2008).

Maquillaje: María Elena López e Itzel Peña García. Vestuario: Malena de la Riva y Gabriela Fernández

La identidad de Ya no estoy aquí está totalmente marcada en sus personajes, mismos que guardan de pies a cabeza a un «cholombiano». El pelo rapado por atrás, flecos cortados y patillas largas, el cabello resalta en el personaje de Ulises. Otro factor importante es la ropa: playeras grandes, shorts estampados, paliacates, sneakers blancos, jeans a la cadera y blusas cortas para las mujeres. Malena realizó el vestuario para Narcos, Asesino en serio, Ciudad del Silencio y Museo, entre otros proyectos. Gabriela estuvo a cargo del vestuario de Cantinflas, Nosotros Los Nobles y Esto no es Berlín.

Sonido: Javier Umpiérrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht

Lo que se escucha en Ya no estoy aquí es un personaje omnipresente. Javier Umpiérrez es compositor de banda sonora que ha sido nominado por Mejor Música Original y obtuvo un Premio Fénix a Mejor Sonido. Yuri Laguna ha sido responsable del sonido de películas como Bayoneta, Vaho, Diablero y la serie Luis Miguel. Olaitan Agueh ha estado en el departamento de sonido para A Shot Through The Wall, Live from Gramercy Park y Standing Up, Falling Down.

Michelle Couttolenc lleva más de 10 años colaborando en sonido cinematográfico y dentro de más de 100 películas, como Güeros, La Jaula de Oro y Todas las Pecas del Mundo. Jaime Baksht se considera de los mejores mezcladores de doblaje, ingeniero de sonido que se llevó un Premio Goya por Laberinto del Fauno.

Revelación actoral: Juan Daniel García

Es la primera vez que Juan Daniel actúa en una película, es aficionado del vallenato y tiene un grupo que abrió un show de Celso Piña en Monterrey. El oriundo de la capital de Nuevo León aprendió de actuación y a bailar en corto tiempo para interpretar a Ulises.